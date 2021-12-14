Рада приняла рамочный закон о финуслугах

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Верховная Рада на заседании 14 декабря приняла закон о финансовых услугах и финкомпаниях – действующий закон не обновлялся с 2001 года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Так, новый закон №5065 устанавливает пропорциональные требования к минимальному размеру собственного капитала финкомпаний и ломбардов в зависимости от предоставляемых услуг.

Собственный капитал должен составлять от 1 млн грн для ломбардов, предоставляющих исключительно услуги кредитования, до 10 млн грн для финансовых компаний, предоставляющих услуги гарантий.

Также приобретение существенного участия в финкомпании или ломбарде больше не потребует получения предварительного согласования регулятора. В то же время, НБУ продолжит проверять соответствие нового владельца требованиям законодательства.

Кроме того, принятый документ вводит риск-ориентированные регулирование и надзор. То есть, требования и правила надзора за финансовыми учреждениями будут зависеть от их размера, вида деятельности, значимости и рисков.

В то же время вводится надзор за рыночным поведением учреждений, в частности, соблюдением требований к защите прав потребителей, раскрытию достаточной информации потребителям, прозрачных структур собственности, надлежащей деловой репутации владельцев и руководителей и т.д.

Закон упрощает процесс выхода на рынок и получения лицензий для финкомпаний и ломбардов. Они будут получать только одну лицензию с перечнем услуг, которые имеют право предоставлять возможность при необходимости расширить его.

Также финкомпаниям разрешат не только предоставлять финуслуги, но и осуществлять другую хозяйственную деятельность с определенными ограничениями.

Кроме того, обновляются требования к корпоративному управлению. А компаниям, не представляющим общественного интереса, позволят передавать на аутсорсинг отдельные функции – например, бухгалтерский учет, внутренний аудит, управление рисками и комплаенс.

Поддержанный Радой закон вводится в действие с 1 января 2024 года.

Напоминаем:

Верховная Рада на внеочередном заседании 27 апреля приняла за основу законопроект №5065 о финансовых услугах и финансовых компаниях.

Экономическая правда