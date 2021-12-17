НБУ отстранил руководство "дочки" российского банка

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Проминвестбанк подал судебный иск против Нацбанка из-за отстранения председателей правления и наблюдательного совета банка.

Об этом пишет Finbalance.

"13 декабря Окружной админсуд г. Киева открыл производство… в котором истец просит суд отменить решение Национального банка об отстранении Андрея Рожко от должности главы правления Проминвестбанка и отстранении Сергея Будкина с должности главы наблюдательного совета Проминвестбанка, а также восстановить их на указанных должностях", – говорится в иске.

В материалах дела отмечается, что основанием НБУ для снятия с должностей руководителей банка стал принятый в июне в рамках программы сотрудничества с МВФ закон №1587-IX об усовершенствовании вопросов организации корпоративного управления в банках.

Этим документом, в частности, внесены изменения в закон "О банках и банковской деятельности", согласно которым банк обязан по требованию НБУ принять меры по изменению персонального состава совета банка и правления банка.

Лицо, которое решением НБУ было отстранено от должности или которому временно запрещено право голоса, может быть восстановлено в должности или восстановлено право голоса после устранения выявленных нарушений на основании решения НБУ или по решению суда.