Все разделы
Укр / Рус

НБУ отстранил руководство "дочки" российского банка

Пятница, 17 декабря 2021, 18:45
 
думская

Проминвестбанк подал судебный иск против Нацбанка из-за отстранения председателей правления и наблюдательного совета банка.

Об этом пишет Finbalance.

"13 декабря Окружной админсуд г. Киева открыл производство… в котором истец просит суд отменить решение Национального банка об отстранении Андрея Рожко от должности главы правления Проминвестбанка и отстранении Сергея Будкина с должности главы наблюдательного совета Проминвестбанка, а также восстановить их на указанных должностях", – говорится в иске.

В материалах дела отмечается, что основанием НБУ для снятия с должностей руководителей банка стал принятый в июне в рамках программы сотрудничества с МВФ закон №1587-IX об усовершенствовании вопросов организации корпоративного управления в банках.

Этим документом, в частности, внесены изменения в закон "О банках и банковской деятельности", согласно которым банк обязан по требованию НБУ принять меры по изменению персонального состава совета банка и правления банка.

Лицо, которое решением НБУ было отстранено от должности или которому временно запрещено право голоса, может быть восстановлено в должности или восстановлено право голоса после устранения выявленных нарушений на основании решения НБУ или по решению суда.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

банки Проминвестбанк НБУ

powered by lun.ua
Материалы по теме
Некоторые банки уже начали выплаты "тысячи вакцинированным" 16 декабря 2021, 18:15
Украинский банк запустит пилотный проект электронных денег на блокчейне 16 декабря 2021, 13:40
Банки начали убирать кэшбеки с карт, могут ввести плату за обслуживание 16 декабря 2021, 09:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!