Шевченко о российских банках в Украине: Ждут чуда

Кирилл Шевченко фото Дмитрия Ларина

Продажа украинских "дочек" российских государственных банков невозможна из-за международных санкций и санкций Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом заявил глава Национального банка Кирилл Шевченко в интервью Liga.net.

"Продажа любого из этих банков невозможна из-за санкций, наложенных против них СНБО, и международных санкций против "Сбербанка России" и ВЭБ.РФ. Последний является акционером "Проминвестбанка". Даже если на эти банки в Украине найдется покупатель, акционеры не смогут получить за них деньги", – подчеркнул он.

В то же время, комментируя заявление российского "Сбербанка" о планах уйти с украинского рынка, Шевченко отметил, что пока конкретных соответствующих шагов нет.

"Если банк хочет уйти с рынка, есть процедура сдачи банковской лицензии. Ни от "Сбербанка", ни от "Проминвеста" обращения в Национальный банк не поступало", – добавил глава НБУ.

На вопрос, чего тогда ждут российские банки, Шевченко ответил: "Видимо, чуда".

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