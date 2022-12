Як тобі таке, Twitter? Що витворяє Ілон Маск з соціальною мережею

Ілон Маск став власником Twitter наприкінці жовтня. Після серії скандальних управлінських рішень, 19 грудня він запустив опитування щодо того, чи варто йому залишатись на посаді генерального директора компанії. І більшість користувачів проголосувала "ні", адже що б зараз Маск не робив, це викликає лише обурення.

Тож 21 грудня він написав, що піде з посади, щойно знайде когось "достатньо дурного, щоб зайняти цю посаду". Дивне ставлення до позиції в компанії, чия капіталізація навіть після усіх цих заяв становить 40 млрд дол.

Але для мільярдера це норма, адже ще до купівлі Twitter Ілон Маск регулярно потрапляв у скандали.

То він курив марихуану на подкасті Джо Рогана, то мав проблеми з урядом через твіт про "забезпечення" фінансування для виведення Tesla в приватну власність за 420 дол за акцію (420 – термін, який позначає популярний час куріння марихуани), то засуджував запровадження карантину на піку пандемії, то назвав сина ім’ям X Æ A-XII.

І це далеко не повний перелік витівок Маска.

Після перших розмов про купівлю Twitter його дії також не відрізнялись особливою розсудливістю. Якось він заявив, що наступною компанією, яку він купить, буде Coca-Cola, щоб повернути до її складу кокаїн.

Якщо до купівлі Twitter Маск вже був найпопулярнішою людиною у соцмережі (наразі він має 122,1 мільйона підписників, а його твіти набирають в середньому по пів мільйона лайків, у Барака Обами 133,2 мільйона підписників, проте його дописи менш популярні), то з набуттям статусу СЕО мільярдер перестав бути найбагатшою людиною на планеті, втративши 1,6 млрд дол статків.

Чому так сталось?

Масові звільнення

Мільярдер, який ще пару років тому ділився секретами успіху та продуктивності, опинившись на посту СЕО, скоротив половину штату, включаючи вище керівництво, скасував щомісячні вихідні для співробітників та віддалену роботу.

Така політика Ілона Маска призвела до масових звільнень. Але мільярдера це не дуже турбувало, оскільки, на його думку, "найкращі люди залишаються".

The best people are staying, so I’m not super worried — Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2022

Деяких з працівників Маск скорочував самостійно після того, як вони критикували його в публікаціях і коментарях Twitter.

Така доля, наприклад, спіткала Еріка Фронхефера, який прокоментував твіт свого начальника. У своєму акаунті Маск заявив, що у багатьох країнах Twitter почав повільно працювати. Фронхефер відповів, що ці твердження хибні.

Після цього повідомив, що цього розробника звільнено.

Ореол скандалів, який огорнув Twitter, призвів до відтоку рекламодавців – половина найбільших з них перестали рекламуватись в соціальній мережі, що призвело до зменшення доходу кампанії та падіння ціни акції компанії.

Як падали акції Twitter

Специфічна свобода слова

Купівлю соціальної мережі Маск аргументував прагненням до свободи слова. Але, як виявилось, говорити все, що заманеться, і свобода слова – це далеко не одне й теж.

В рамках свого бачення "свободи слова" Ілон Маск повернув на платформу акаунти 45-го президента США Дональда Трампа, репера Каньє Веста та психолога Джордана Пітерсона, які були заблоковані назавжди за порушення правил.

Новий власник соцмережі також повернув певну кількість акаунтів, які були заблоковані за образи та мову ненависті.

Why are there so many new rules about what we can tweet since the free speech guy took over? — Michael Taslitz (@michaelathh) December 18, 2022

Після одного з "Twitter Спейсів" (аудіокімната в соцмережі), де журналісти ставили Маску незручні питання, аудіоповідомлення на деякий час зникли з платформи, а журналістів, які ставили ці питання, тимчасово заблокували.

Така собі "свобода слова".

Синя галочка

На початку свого перебування на посаді СЕО Twitter Ілон Маск ошелешив заявою, що верифіковані користувачі мережі відтепер повинні будуть платити 20 дол за цей привілей. А ті, хто ще не верифікований, відповідно може стати верифікованим за 20 "зелених".

Співробітникам, які працювали над цим оновленням, було сказано, що вони повинні завершити його протягом тижня або будуть звільнені.

Згодом ціна синьої галочки впала до 8 дол, а зараз знову збільшилась до 11 дол. Ціноутворення, за яким працює Маск, незрозуміле нікому. Дискусія з цього приводу у мільярдера виникла навіть зі Стівеном Кінгом.

$20 a month to keep my blue check? Fuck that, they should pay me. If that gets instituted, I’m gone like Enron. — Stephen King (@StephenKing) October 31, 2022

При цьому спочатку СЕО погрожував, що ті верифіковані користувачі, які отримали верифікацію до його пришестя не будуть платити, будуть позбавлені її через 90 днів. Проте поки все на місці.

Чи має Маск право монетизувати свою покупку так? Чи має він це робити в такий спосіб? Ні. Спроби заробити на "синіх галочках" виглядає, як повне нерозуміння мільярдером продукту Twitter.

Twitter і Україна

Після того, як Маск на початку повномасштабного вторгнення передав Україні супутникові системи Starlink, він став майже національним героєм. Проте минулого тижня в українських номерів у Twitter дивним чином зникла можливість проходити двофакторну аутентифікацію.

🐤🇺🇦 Hey, @elonmusk, it seems that Ukrainian numbers have "mysteriously" disappeared from two-factor authentication. In addition, we are experiencing a massive drop of impressions rate after Twitter's acquisition. We mainly post about russian invasion of Ukraine. Is that a hint? pic.twitter.com/htAIDYMifZ — Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) December 13, 2022

Українські медіа також почали помічати, що охоплення твітів, в яких є згадки війни, значно впало.

Чи пов’язано це з новою політикою Маска, чи якісь збої – достеменно невідомо, проте опитування, яке Маск запропонував фоловерам Twitter, де виклав свою позицію щодо розв'язання питання приналежності анексованого Росією Криму і назвав його помилкою Хрущова, наштовхують на думки про те, що це не просто збіг.

Інші соцмережі

З приходом Маска на пост СЕО у Twitter все частіше почали обговорювати платформу Mastodon – як найбільш наближену до Twitter, на які користувачі за бажання могли б мігрувати.

Коли у Twitter це усвідомили, то заборонили постити посилання на інші соцмережі.

Нові правила з’явились під час фіналу Чемпіонату світу з футболу, коли сам Маск вболівав на стадіоні. Очевидно, з метою загубитись в інформаційному шумі й не викликати обурення користувачів.

Але згодом, після пояснень від інших користувачів, Маск трохи пом’якшив своє "рішення".

The very concept of the Internet was built on linking different sites and referencing them. Also Twitter is not a publisher, you donkey, any breathing Internet executive can tell you that pic.twitter.com/g2na1L6gPk — alexmak (@alexmak) December 19, 2022

Більше не СЕО

Поки всі його дії викликають обурення в аудиторії, Маск вирішив провести опитування, в якому користувачі могли голосувати за те, чи варто йому покинути пост СЕО.

"За" те, аби Маск пішов проголосувало 57,5% користувачів.

Після цього мільярдер, який купував Twitter заради свободи слова, вирішив, що голосувати в опитуваннях мають право тільки ті, хто купив платну верифікацію.

Однак, згодом відповів, що таки піде з посади СЕО, щойно знайде когось "достатньо дурного, щоб зайняти цю посаду".

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams. — Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022

Післяслово

Що буде далі? Важко уявити.

Можливо, коли він вперше відмовився від купівлі, Twitter не варто було наполягати на тому, щоб ця угода відбулася.

Маск експериментує, але поки що його експерименти не виглядають вдалими.

Єдине, що зрозуміло достеменно, що такі дії Ілона Маска впливатимуть на інші компанії, якими він керує, – з моменту купівлі Twitter, капіталізація Tesla впала на 26%, через репутацію та імідж "візіонера"-засновника.