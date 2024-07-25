Три злодії криптосвіту, що формували та одночасно руйнували індустрію

Торгівля токенами ніколи не була безпечною: трейдери, інвестори та клієнти криптоплатформ наражалися і будуть наражатися на ризики шахрайства, викрадення коштів з балансів чи банкрутства бірж.

З моменту запуску Bitcoin у 2009 році і донині не вщухають гучні скандали, пов’язані з незаконними торговельними операціями, зламом акаунтів, зникненням з рахунків десятків мільярдів доларів, проте люди не відмовляються від цифрових активів і торгівлі ними.

За даними аналітичної компанії Chainalysis, яка досліджує індустрію блокчейну, обсяги криптозлочинності зростали від помірних у 2018 році до астрономічних у 2022 році. Цьому посприяв крах біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда.

Найбільше криптозлочинів пов’язано із скамом (шахрайство в інтернеті) та активністю адміністраторів кіберзлочинних груп. Утім, сфера криптозлочинності зазвичай тісно пов’язана не лише із звичайними хакерами, скамерами та зловмисниками, а і з яскравими та суперечливими особистостями, які посягають на "трон" світу блокчейну.

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Марк Карпелес – перший "король" біткоїна

Вид скаму: злам криптобіржі через слабку систему безпеки. Скільки коштів втратили користувачі та інвестори: 432 млн дол.

Досвічені криптотрейдери ще пам’ятають токійську криптобіржу Mt.Gox, яка у 2010-2014 роках вважалася найбільшою. У період свого розквіту через неї проходили 70% усіх транзакцій з Bitcoin.

Її історія почалася у 2007 році, коли американський підприємець Джед Маккалеб зареєстрував домен Mtgox.com. Сайт мав стати платформою для торгівлі картками популярної гри Magic: The Gathering. Цей проєкт провалився, але підштовхнув Маккалеба до створення біржі для торгівлі Bitcoin.

Коли ж він побачив транзакції на десятки тисяч доларів, то зрозумів, що стрибнув вище голови. У 2011 році підприємець продав сайт Марку Карпелесу – натхненному програмісту, криптоентузіасту та майбутньому "королю біткоїна", зірка якого тоді лише сходила.

Криптокороль 2010-х Марк Карпелес фото Fortune

Переписавши серверне програмне забезпечення сайту, Карпелес перетворив Mt.Gox на найпопулярнішу криптобіржу. Однак того ж року її зламали хакери, скориставшись слабкостями в налаштуванні безпеки сайту та викравши облікові дані користувачів для переказу криптовалюти. З рахунків клієнтів зникли кілька тисяч Bitcoin.

Як виявилося, Карпелес хаотично зберігав криптовалюту користувачів у різних фізичних і програмних гаманцях, що робило кошти вразливими для хакерських атак. Утім, це нічого не навчило гендиректора Mt.Gox.

Через численні баги та слабкість системи безпеки кошти клієнтів Mt.Gox стали легкою здобиччю для хакерів. У лютому 2014-го платформа зафіксувала підозрілу активність у цифрових гаманцях користувачів, після чого виявилося, що з рахунків зникло 850 тис Bitcoin, ціна яких на той час становила 450 млн дол.

Офіційно Mt.Gox не могла визначити, чому і куди ділись віртуальні монети клієнтів. Існувало припущення, що за цим стоять російські хакери. Цей інцидент суттєво похитнув весь крипторинок, а компанія Карпелеса опинилася на межі банкрутства. В квітні 2014-го її ліквідували.

У 2015 році японська влада заарештувала Карпелеса за звинуваченням у розтраті та зловживанні довірою клієнтів. Однак його виправдали за більшістю висунутих звинувачень та засудили за фальсифікацію даних.

Щопівроку протягом 2014-2018 років колишні клієнти прогорілої компанії збиралися у маленькій кімнаті суду в Токіо, щоб почути новини у справі про повернення коштів від довіреної особи Mt.Gox Нобуакі Кабаясі.

Користувачі Mt.Gox, які втратили свої криптоактиви фото The Verge

Загалом було зареєстровано 24 750 претензій користувачів біржі на загальну суму приблизно 45 млрд єн (432 млн дол). На сьогодні ця сума становить приголомшливі 45 млрд дол.

У липні 2024 року у зверненні до кредиторів Кабаясі заявив, що компанія почала здійснювати виплати користувачам біржі. Чекати їм довелося 10 років.

Ружа Ігнатова – криптокоролева, якої не існувало

Вид скаму: схема Понці. Скільки коштів втратили інвестори: 4,5 млрд дол.

2016 рік. На величезній сцені Wembley Arena виступає Ружа Ігнатова – революціонерка світу криптовалют. У неї бездоганний вигляд: коштовні діамантові сережки, криваво-червона вечірня сукня і така ж помада.

Тисячі палких прихильників слухають, як Ігнатова розповідає про невідворотну смерть Bitcoin. Ця криптовалюта – недосконала, занадто складна для розуміння звичайних людей. Тому Ружа створила OneCoin – альтернативну монету (альткоїн), що мала змінити криптоіндустрію назавжди.

Ружа Ігнатова на Wembley Arena, Лондон фото Youtube

Ще у 2014 році Ігнатова заснувала компанію OneCoin. Стверджувалося, що альткоїн працює так само як і інші криптовалюти – OneCoin можна було майнити та використовувати для платежів.

Після карколомного успіху у Wembley інвестори з усього світу почали вкладати в OneCoin. Сума всіх вкладень сягнула 4 млрд євро.

Доходи OneCoin перетнули максимальну позначку у 800 млн євро у третьому кварталі 2016 року. Утім вже того ж року магія Ігнатової почала слабнути.

Інвесторам ставало все очевидніше, що блокчейну для OneCoin не існувало. А існувала класична схема Понці або фінансова піраміда: частина коштів нових інвесторів виплачувалася попереднім вкладникам. Такі схеми зазнають краху, коли приплив нових грошей спадає.

Компанія криптокоролеви не пропонувала альткоїн OneCoin, вона продавала інвесторам курси за схемою реферального маркетингу. Зацікавлені мали придбати курс та порекомендувати й залучити інших інвесторів до навчання, за що отримували винагороду. З постійного потоку грошей здійснювалися виплати.

Зрештою, схему викрили. У 2017 році ФБР видала ордер на арешт Ігнатової, але вона таємничим чином зникла, захопивши із собою гроші інвесторів у OneCoin.

Правоохоронцям досі так і не вдалося схопити колишню криптокоролеву, попри винагороду у розмірі 5 млн дол за інформацію, яка посприяє її арешту.

Ружа Ігнатова в розшуку фото Unlock

Подальша доля Ігнатової – невідома. У 2024 році, журналісти BBC припустили, що її може захищати бос болгарської мафії та наркоторговець Христофорос Нікос Аманатідіс, відомий у кримінальному світі як Такі. Він служив особистим охоронцем Ігнатової.

"Такі – це привид. Ви його ніколи не побачите, лише можете почути про нього. Він розмовляє з вами через інших людей. Якщо ви не прислухаєтеся – вас не стане", – йдеться про мафіозі у статті.

Колишній слідчий Служби внутрішніх доходів США Річард Рейнхардт припускає, що Такі або його люди могли вбити Ігнатову. Можливо, невдовзі світ дізнається, що ж сталося з нею насправді.

Сем Бенкман-Фрід – останній візіонер криптосвіту

Вид скаму: привласнення цифрових активів клієнтів та незаконні торговельні операції з ними. Скільки коштів втратили користувачі та інвестори: користувачі – близько 8 млрд дол, інвестори – 1,7 млрд дол.

Криптобіржу FTX (від абревіатури Futures Exchange) у 2019 році заснував 27-річний американський підприємець та інвестор Сем Бенкман-Фрід. Йому судилося швидко злетіти у непевному криптосвіті і так само миттєво зірватися з височини.

За даними дослідження CoinGecko у 2019 році ринкова капіталізація криптовалют зросла на 44,1%. У липні того ж року оцінка ринку сягнула 350 млрд дол, а вартість Bitcoin понад 13 тис дол. На цій хвилі зросла і популярність FTX: клієнти почали відкривати рахунки на платформі, щоб торгувати криптовалютою.

Сем позиціонував FTX як біржу криптовалютних ф’ючерсів, яка, завдяки своїм ефективним інструментам, здатна задовольнити потреби професійних трейдерів під гаслом "створена трейдерами для трейдерів".

Маркетмейкером та підігрівачем ринку в FTX виступала компанія Alameda Research, заснована Бенкманом у 2017 році. Обов’язки CEO в ній виконувала вже колишня дівчина засновника FTX, Керолайн Еллісон.

Сем запустив власний FTT-токен, ринкова вартість якого з початку 2019 зросла більш ніж на 850%.

Показники коливання ціни токену FTT джерело CoinGecko

Свого піка ринковий курс FTT досяг у 2021 році – 84,18 дол. Для порівняння, станом на 16 липня 2024 року його вартість становить 1,4 дол.

FTX домінувала на ринку завдяки агресивній стратегії поглинання конкурентів – гучним придбанням Liquid Global, LedgerX і Blockfolio. Платформа була доступною у США, на Багамах, у Японії, Європі, Швейцарії та Гонконгу.

джерело: BanklessTimes

Вже у 2022 році FTX налічувала понад 5 мільйонів користувачів, близько 200 співробітників, а оцінка компанії становила 32 млрд дол.

джерело: BanklessTimes

На початку 2022 року крипторинок похитнувся: ціна Bitcoin, а разом з ним й інших криптовалют, почала падати. За даними Watcher.Guru, 25 криптобірж закрилися того року, а великі платформи, такі як Coinbase, Robinhood, Crypto.com – різко скоротили своїх співробітників. Лише FTX залишалася незламною.

Однак вже у листопаді того року на платформу чекав карколомний крах. Видання CoinDesk опублікувало статтю, у якій йшлося про те, що Сем використовував токен FTT як актив для своєї дочірньої фірми Alameda Research.

Іншими словами, журналісти виявили, що компанія використовує кошти своїх клієнтів для фінансування третьої сторони, а також веде торговельні операції активами користувачів без їхньої на це згоди. Окрім цього, токени FTT використовувалися Alameda для торгівлі з кредитним плечем, що порушує законодавство США.

Після викриття шахрайства ціна FTT почала різко падати. Як наслідок Alameda Research не змогла виплатити свої борги.

Балансовий звіт продемонстрував, що FTX та Alameda виявилися занадто тісно пов’язані між собою. Alameda позичала у FTX стільки, скільки їй було потрібно, і ця позика надавалася за рахунок депозитів клієнтів.

Падіння FTX тривало 10 днів – з 2 по 12 листопада. 8 листопада платформа зупинила зняття коштів, 9 листопада Чанпен Чжао, ex-CEO в Binance, відмовився від придбання FTX, не бажаючи наражати на ризик свою компанію через відкриту незаконну діяльність Сема.

Засновник криптобіржі FTX, Сем Бенкман-Фрід, у федеральному суді Манхеттена (судова замальовка) джерело: Financial Times

10 листопада Alameda Research припинила всі торговельні операції. А 11 листопада FTX подала заяву про захист від банкрутства. Остаточно "добила" FTX ймовірна хакерська атака, що сталася 12 листопада – під час неї хакери викрали до 477 млн дол.

Загалом, в результаті шахрайства Сема, користувачі втратили близько 8 млрд дол, а інвестори – 1,7 млрд дол. Cудовий процес над Бенкманом-Фрідом тягнувся до весни 2024 року. 28 березня його засудили до 25 років в’язниці, зобов'язавши повернути 11 млрд дол.

Напередодні FTX заявила, що інвестори отримають свої втрачені кошти, адже біржі та Alameda Research вдалося вигідно продати низку активів. Як повідомляє The Conversation, незважаючи на те, що ціна Bitcoin зросла більш ніж на 250% після обвалу в листопаді 2022-го, втрачені активи інвесторам компенсують за курсом 2022 року.

FTX також стверджує, що 98% її кредиторів, зокрема, індивідуальних інвесторів, які мали на рахунках до 50 тис дол, отримають втрачені кошти. Їх мають виплатити готівкою протягом 60 днів після набрання чинності плану реорганізації та схвалення судом США у справах про банкрутство.