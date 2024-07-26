Можливості для ветеранів: гранти на розвиток бізнесу від Мінекономіки за підтримки KSE і партнерів

"Гранти для ветеранів та членів їхніх сімей" — проєкт Міністерства економіки за експертної підтримки KSE Graduate Business School та KSE Foundation, що спрямований на розвиток ветеранського підприємництва в Україні.

Програма надає ветеранам можливості для старту власної справи або ж для відновлення поточного бізнесу, включно з аналізом бізнес-плану в рамках безоплатних консультацій від експертів KSE BS.

Тетяна Бережна, заступниця Міністра економіки, та Валентина Сахно, очільницяKSE Graduate Business School, розповіли, хто і як може отримати грант.

Потенціал ветеранського бізнесу

За даними дослідження Міністерства Реінтеграції "Працевлаштування ветеранів: актуальні запити й виклики", понад 50% українських ветеранів хочуть започаткувати власну справу. За словами пані Сахно, ветерани вже володіють навичками необхідними для ведення підприємницької діяльності, а саме:

вміння працювати в команді,

здатність ухвалювати рішення в умовах невизначеності,

цілеспрямованість та наполегливість,

багатозадачність,

готовність брати на себе відповідальність

дисциплінованість

Водночас 42,5% респондентів Українського ветеранського фонду вважають відсутність роботи одним із найвагоміших ризиків при поверненні до цивільного життя. Бізнес, заснований ветеранами, здатен розвʼязати цю проблему, адже він створює нові робочі місця і для інших учасників бойових дій.

Україна має перейняти досвід держав, котрі вже успішно пройшли шлях інтеграції ветеранів у бізнес-середовище. Наприклад, у США налічується близько 2 мільйонів підприємств, власниками яких є ветерани, і в яких працюють понад 5 мільйонів американців.

Таким чином американський ветеранський бізнес генерує понад 1 трильйон доларів прибутку щороку в економіку США.

Що заважає розпочати свою справу

Розпочати власну справу ветеранам та їх сімʼям часто заважають:

нестача фінансування,

брак підприємницького досвіду,

страх невдачі й нерозуміння з чого почати,

відсутність підтримки з боку наставників чи менторів.

Державні гранти з супроводом від бізнес-експертів здатні розвʼязати більшість з цих проблем.

Ціль програми

Тетяна Бережна, заступниця Міністра економіки

"Успіх програми – це тисячі ветеранських бізнесів, які працюють по всій Україні, створюють нові робочі місця та допомагають ветеранам повертатися до цивільного життя. Ми мріємо про Україну, в якій усі ветерани, які хочуть почати власну справу, зможуть це зробити", – коментує Тетяна Бережна.

Грантова програма створена для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також їхніх дружин або чоловіків і передбачає декілька видів виплат:

до 250 тис. грн, за умови створення 1 робочого місця,

до 500 тис грн, за умови створення 2 робочих місць,

до 1 млн грн, за умови створення 4 робочих місць.

Найбільшу суму можуть отримати ті, хто здатен співфінансувати проєкт — вкласти не менше, ніж 30% від суми бізнес-плану. Також кандидат повинен мати досвід ведення підприємницької діяльності, а саме бути зареєстрованим як ФОП протягом останніх 3 років до моменту подачі заявки.

Парадоксально, але бюджет програми у 2023 році не використали: люди побоюються починати нову справу, адже їм бракує досвіду. Окрім цього, чимало грантових заявок відхиляються через їх неякісне заповнення.

"Методологічна підтримка — найперше, що потрібно майбутнім підприємцям. Саме тому, в рамках нашої співпраці зKSE Graduate Business School та KSE Foundation, ГО "Простір Можливостей", "Асоціацією підприємців-ветеранів АТО" та IREX експерти допомагають заявникам краще підготувати аплікації, надають менторську підтримку ветеранським бізнесам та допомагають долучитися до спільноти ветеранів-підприємців, які діляться своїм досвідом та формують найкращі практики для розвитку бізнесу", – каже Тетяна Бережна.

KSE Graduate Business School надає ветеранам консультації з написання бізнес-плану, його розрахунку, визначення бізнес-моделі. З такими знаннями, починати власну справу вже не так страшно.

Валентина Сахно, очільниця KSE Graduate Business School

"Бізнес-школа KSE надає підтримку не тільки тим ветеранам, хто вже має свій бізнес, але й тим, хто приходить лише з ідеєю і хоче поспілкуватися, отримати відгук. Ми залучаємо галузевих експертів на такі консультації, допомагаємо реалістично поглянути на перспективи запуску їхніх ідей. Такі зустрічі потрібні, щоб чітко бачити цілісну картину бажаного бізнесу та обсягу роботи на старті. Ветерани після таких консультацій зважують усі "за" та "проти", оцінюють свої сили та інколи обирають не подаватися далі на грант, що теж є хорошим результатом, адже таким чином ми вберігаємо людей від зайвих помилок. Після наших консультацій ми не розриваємо контакт, а навпаки стараємося з усіма тримати теплий зв’язок, пропонуємо ветеранам долучатися до наших освітніх програм та проєктів", – додає Валентина Сахно.

Бізнес-план як основа для отримання гранту

Написання бізнес-плану є кропітким процесом, саме тому він є однією з найважливіших складових подачі на грант.

"Бізнес-план — це гарант захисту вашого бізнесу, адже щоб його скласти потрібно проаналізувати немалу кількість даних: ринок, цільову аудиторію, фінансову складову, ресурси, маркетинг та багато іншого. Проте завдяки таким розрахункам ви уберігаєте себе від неочікуваних витрат у майбутньому та інших труднощів, з якими ви можете зіткнутися при неякісній розробці бізнес-плану", – коментує Валентина Сахно.

При подачі заявки важливо чітко описати фінансову частину. Кошти, отримані від гранту, можна витратити на:

меблі, обладнання та транспортні засоби для комерційного використання;

ліцензійне програмне забезпечення (до 50% коштів);

сировину, матеріали, товари та послуги, необхідні для реалізації бізнес-плану, а також на тварин або саджанці для створення ферм (до 70% коштів);

послуги з маркетингу та реклами (до 10% коштів);

оренду нежитлових приміщень або землі для комерційних і виробничих цілей (до 25% коштів);

оренду обладнання (до 30% коштів);

лізинг обладнання, крім власних транспортних засобів (до 50% коштів);

придбання франшизи.

Для людини без досвіду зробити подібне — дійсно складно. Тому ви можете звернутися до експертівKSE Graduate Business School за допомогою і скласти покроковий бізнес-план від аналізу ринку до детального опису всіх витрат та планових доходів. Щоб отримати консультації залишайте заявку на сайті.

Надання грантів на розвиток ветеранського бізнесу є важливим кроком у забезпеченні успішної інтеграції ветеранів у цивільне життя. Такі фінансові можливості не лише допомагають ветеранам реалізувати свої підприємницькі мрії, а й сприяють розвитку економіки країни.

Кожен успішний ветеранський бізнес – це внесок у краще майбутнє всієї нації. Інвестиції в розвиток ветеранського підприємництва – це інвестиції у стабільність і процвітання України.