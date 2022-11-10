Маск оголосив співробітникам Twitter про заборону віддаленої роботи – Bloomberg

Новий власник Twitter Ілон Маск пізно ввечері в середу вперше надіслав співробітникам електронного листа, щоб підготувати їх до "важких часів попереду" і заборонити віддалену роботу, якщо він особисто не схвалить її.

Про це пише Bloomberg, яке ознайомилось з листом.

Маск заявив, що немає "ніякого способу підсолодити повідомлення" про економічні перспективи і про те, як це вплине на таку залежну від реклами компанію, як Twitter.

Нові правила, які вступають в силу негайно, передбачають, що співробітники мають працювати в офісі не менше 40 годин на тиждень.

Twitter перебуває під керівництвом Маска близько двох тижнів, за цей час він звільнив приблизно половину співробітників і більшу частину керівного складу.

"Новий бос підняв ціну на підписку Twitter Blue до 8 доларів і додав до неї верифікацію користувачів. Маск повідомив працівникам в електронному листі, що він хоче, щоб підписки становили половину доходів Twitter", - додає Bloomberg.

До приходу Маска Twitter встановив постійний режим роботи з будь-якого місця для своїх співробітників, багато з яких спочатку перейшли на віддалену роботу через пандемію.

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"Це була одна з перших тем на загальній нараді, яку Маск провів зі співробітниками Twitter після оголошення про угоду з купівлі компанії. Тоді він заявив, що виступає проти віддаленої роботи і буде робити винятки тільки в індивідуальному порядку, як він робить зараз", - додає агентство.

Він також виключив "день відпочинку" з календарів співробітників Twitter, раніше писало Bloomberg, який був щомісячним вихідним днем в масштабах всієї компанії, введеним в період пандемії.

"Попереду важкий шлях, і для досягнення успіху знадобиться інтенсивна робота", - написав Маск у своєму листі співробітникам. В окремому електронному листі він додав, що "протягом наступних кількох днів абсолютним головним пріоритетом є пошук і призупинення будь-яких перевірених ботів/тролів/спаму".

Нагадаємо:

Віднедавна власник та гендиректор Twitter, мільярдер Ілон Маск заявив, що хоче створити всередині соцмережі власну платіжну систему, а згодом трансформувати її в універсальний додаток.

Twitter у суботу оновив свою програму в App Store, щоб почати стягувати 8 доларів за сині позначки перевірки.

Компанія Twitter тимчасово закрила свої офіси у п'ятницю після оголошень співробітникам про те, що їх проінформують електронною поштою цього ж дня, чи будуть вони звільнені.

Новий очільник Twitter Ілон Маск планує звільнити до половини співробітників Twitter в рамках масштабного скорочення витрат компанії.

Економічна правда