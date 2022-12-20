Після опитування про відставку Маск дозволить голосувати лише підписникам Twitter Blue

Twitter Inc. обмежить голосування щодо важливих рішень у соцмережі тільки підписникам Twitter Blue.

Про це повідомив власник соцмережі Ілон Маск в одному з перших твітів після опитування, в якому його закликали піти у відставку, пише Bloomberg.

Відповідаючи учаснику підписки Twitter Blue під ніком Unfiltered Boss, Маск погодився з пропозицією, що "тільки передплатники повинні мати право голосу щодо майбутньої політики, і сказав: "Twitter внесе ці зміни".

Днем раніше мільярдер пообіцяв виносити всі майбутні політичні рішення на голосування і запропонував користувачам Twitter зробити вибір щодо керівництва, запитавши їх, чи повинен він піти у відставку.

Понад 10 мільйонів користувачів, або 57,5% голосів, висловилися за те, щоб Маск відмовився від ролі глави Twitter.

Він зобов'язався дотримуватися результату, коли просив про голосування, але майже через день він написав більше 10 твітів, не згадуючи результати.

Маск відповів на твіт, що припускає, що опитуванням могли маніпулювати боти, одним словом: "цікаво".

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"Маск попереджав раніше, що Twitter знаходиться під загрозою банкрутства і встановив "жорсткі" умови праці для решти працівників після різкого скорочення штату. За менш ніж два місяці перебування на посаді він відлякав рекламодавців і відштовхнув найпалкіших творців Twitter", - нагадує видання.

Нагадаємо:

У неділю мільярдер Ілон Маск запустив голосування у своєму блозі та запитав підписників, чи слід йому покинути пост гендиректора Twitter – понад половину відповіли "так".

Економічна правда