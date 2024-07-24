Кредит на сонячні панелі та генератори: які програми для бізнесу та громадян пропонує уряд

Попри виведення з ремонту блоків атомних електростанцій та зниження температури повітря з рекордних максимумів, ситуація в енергосистемі важка. У владі переконують, що восени графіки відключень електроенергії можуть дещо послабитися, але експерти попереджають про тривалі години без світла взимку.

Уряд намагається допомогти українцям самостійно забезпечити себе джерелами живлення. Що він пропонує бізнесу та простим громадянам?

Що сталося

Уряд презентував низку програм з розвитку розподіленої генерації та сприяння енергонезалежності українців. Мова йде про кредити для громадян під 0%, малого та середнього бізнесу, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК), для великого бізнесу.

"Пропонуємо власникам приватних та багатоквартирних будинків скористатися можливостями пільгових програм і підвищити свою енергонезалежність. Розвиток альтернативних джерел генерації енергії має стати складовою нової української енергосистеми", – наголосила міністерка економіки Юлія Свириденко.

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Крім того, з 20 липня запрацювала урядова "гаряча лінія" 15-49 "Струм", на яку можуть звертатися громадяни та бізнес для розв'язання проблем, пов’язаних з енергетикою, зокрема з встановленням альтернативних джерел енергії.

Кредити для громадян

Програма кредитування під 0% працює для фізосіб і поширюється на купівлю установок, що виробляють електроенергію з альтернативних джерел. Це можуть бути сонячні панелі з акумуляторами або вітрові установки.

Кожен охочий може отримати кредит в банку, а відсоткову ставку за ним повністю компенсує держава. Самостійно потрібно буде виплачувати лише тіло позики. Максимальна сума кредиту – 480 тис грн, термін кредитування – до десяти років.

Наразі для отримання кредиту можна звернутися до Приватбанку, Ощадбанку, Укргазбанку, "Сенс банку" та банку "Глобус". У Міністерстві енергетики обіцяють, що кількість фінансових установ-партнерів програми зростатиме.

Кредит можна взяти на купівлю та встановлення сонячних чи вітрових гібридних систем енергопостачання потужністю до 10 кВт для власного житлового будинку або котеджу загальною площею не більше 250 кв м.

Банки пропонують різні умови.

У Приватбанку кредитна програма "Джерела енергії" функціонує без застави на строк від року до пʼяти років. Мінімальна сума, на яку можна оформити договір, – 100 тис грн, авансовий внесок становить 10% від вартості обладнання.

У "Сенс банку" кредит можна взяти теж на пʼять років, але початковий внесок відсутній. Мінімальна сума позики – 20 тис грн. Ощадбанк пропонує кредит на строк до десяти років, аналогічно – Укргазбанк та банк "Глобус".

Кредити для ОСББ та житлових кооперативів

Уряд розширив програму "Доступні кредити – 5-7-9%" для ОСББ та ЖБК. Тепер вони можуть придбати і встановити сонячні панелі, інвертори, системи зберігання електроенергії, інше допоміжне обладнання. Умови програми такі: максимальна сума – до 5 млн грн, відсоткова ставка – 7% річних, термін – до пʼяти років. Для отримання пільгового кредиту потрібно подати заяву до одного із 46 банків.

Перші такі кредити вже видали Ощадбанк, банк "Восток", Приватбанк, "Сенс банк", Укргазбанк, банк "Глобус" та "Скай банк".

Пільговий кредит ОСББ та ЖБК можуть отримати разом з програмою "Гріндім". За нею державний Фонд енергоефективності компенсує до 70% вартості обладнання для сонячних електростанцій і теплових насосів, придбаних ОСББ та ЖБК. Сума компенсації залежить від обладнання: на встановлення СЕС компенсують до 1 млн грн, теплових насосів – до 2 млн грн, СЕС і теплових насосів – до 3 млн грн.

Щоб отримати одразу дві послуги, ОСББ та ЖБК спочатку повинні взяти кредит на придбання обладнання, а потім подати заяву на участь у програмі "Гріндім". Для цього необхідно звернутися до Фонду енергоефективності.

Для участі в цих програмах слід провести загальні збори співвласників ОСББ, які мають ухвалити відповідне рішення, та підготувати витяг. Також потрібно провести сертифікацію енергоефективності будинку і скласти опис проєкту.

Сертифікація енергоефективності – це вид аудиту будівель, під час якого, зокрема, аналізують ефективність використання енергії в будівлі та оцінюють відповідність енергоефективності будинку встановленим мінімальним вимогам.

Для проведення аудиту потрібно знайти підрядника. Він повинен надати висновки про проходження перевірки його сертифікатів у Держенергоефективності. На компенсацію цих витрат додатково виділять до 15 тис грн. Водночас, за даними асоціації енергоаудиторів, аудит житлового будинку коштує 25-60 тис грн.

Для участі в програмі також потрібно відкрити рахунок ОСББ в одному з банків-партнерів, на який Фонд енергоефективності надішле грантові кошти. Після цього потрібно подати заяву до фонду та супровідні документи.

За підсумками програми ОСББ та ЖБК мають провести ще один енергоаудит будинку, аби продемонструвати ефективність впроваджених заходів. Відповідні документи також потрібно буде надіслати у Фонд енергоефективності.

Кредити для бізнесу

Для забезпечення енергонезалежності підприємці можуть скористатися програмою "Доступні кредити 5-7-9%". За отримані кошти можна придбати і встановити газотурбінні, газопоршневі чи біогазові установки. Максимальна сума позики – до 150 млн грн, термін кредитування – до десяти років.

Для потреб на суму понад 150 млн грн, зокрема на розбудову власної генерації, бізнес може звернутися до одного з великих банків, які надають пільгове кредитування на реалізацію проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури.

Сума такої позики може становити до 25 млн євро (1,12 млрд грн), термін – до семи років. Базова відсоткова ставка за нею в гривні прив'язана до індексу UIRD. Протягом першого року вона становить 13,5% річних або UIRD 3M + 0,5%, а з другого року стає плаваючою, але не може перевищувати UIRD 12M + 3%.

UIRD – це український індекс ставок за депозитами фізосіб (Ukrainian Index of Retail Deposit Rates), точніше – середній розмір ставок за депозитами в найбільших банках. Індекс розраховується на основі депозитних ставок у банках на терміни 3 (ЗМ), 6 (6М), 9 (9М) і 12 (12М) місяців у гривнях, доларах та євро.

У Міненерго переконані, що завдяки цим програмам бізнес зможе реалізувати енергетичні проєкти різної складності для стабільної роботи своїх підприємств.