Україна у найближчі місяці отримає ще понад 10 тисяч антен Starlink – Федоров

Україна уклала угоду з компанією Space Exploration Technologies Corp. Ілона Маска про отримання тисяч додаткових антен Starlink - більше 10 тисяч антен будуть відправлені в Україну в найближчі місяці.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю Bloomberg.

"SpaceX і Ілон Маск швидко реагують на проблеми і допомагають нам", - сказав Федоров, додавши, що розмовляв з Маском безпосередньо.

"Ілон Маск запевнив нас, що і надалі буде підтримувати Україну. Коли у нас були відключення електроенергії, я в той день написав йому повідомлення, і він миттєво відреагував і вже зробив певні кроки. Він розуміє ситуацію", - розповів міністр.

Представник SpaceX не відповів на повідомлення агентства з проханням про коментар.

"Starlink відіграла важливу роль на початку війни в Україні, коли російські військові зосередились на знищенні комунікацій. Антени Starlink дозволили українським військам підтримувати зв'язок, коли вони відбивали початковий натиск Росії. Спочатку Маск був вихвалений як герой.

Але головний виконавчий директор SpaceX, викликав гнів українців у жовтні, коли він написав у Twitter, що Київ повинен залишатися нейтральним - не приєднуватися до військових альянсів, таких як НАТО - і повинен поступитися територією Росії в обмін на мирну угоду", - нагадує Bloomberg.

ВІДЕО ДНЯ

За словами Федорова, Україна отримала близько 22 000 антен Starlink з початку великої війни в лютому.

Хоча контракту ще немає, уряди кількох країн ЄС готові розділити оплату, сказав він, відмовившись публічно назвати їх. "На сьогоднішній день всі фінансові питання вирішені", - сказав міністр, додавши, що навесні Україні необхідно буде знайти додаткове фінансування.

"Альтернативи супутниковому зв'язку немає", - визнав Федоров.

План дій на випадок надзвичайних ситуацій передбачає розгортання тисяч "точок незламності" - місць, де українці зможуть отримати безперебійний доступ до електроенергії, опалення та Інтернету, частина з яких забезпечується антенами Starlink.

"Ми готові місяць прожити без електрики, аби був хоча б мобільний зв'язок та смс-повідомлення", - сказав Федоров.

"Щодо інтернету, то у нас є багато Starlink, але головне, що ми отримали кивок на ще одну партію, яка буде використана для стабілізації зв'язку на випадок критичних ситуацій", - додав він.

Економічна правда