Україна залучить $1,2 мільярда від Світового банку: кошти підуть на соцвиплати

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Україна отримає від Світового банку 1,2 млрд дол під гарантії уряду Японії: кошти підуть на фінансування соціальної допомоги малозабезпеченим та вразливим верствам населення.

Про це повідомляє пресслужба Світового банку.

Так, 30 листопада було затверджено новий проєкт Світового банку "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)".

"Проєкт забезпечить фінансування 29 видів соціальних виплат найбільш вразливим верствам населення України, які постраждали від руйнівних наслідків вторгнення Росії в Україну. Малозабезпеченим сім’ям необхідна належна підтримка для подолання викликів, спричинених війною, та уникнення подальшого погіршення життєвих обставин.

Проєкт INSPIRE фінансується за рахунок позики Світового банку у розмірі 1,2 млрд доларів США із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), що підтримується урядом Японії", - пояснили у Світовому банку.

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Кошти спрямують на соцпідтримку осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, осіб, які потребують догляду, студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, які отримують соціальні стипендії, а також громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та торгівлі людьми.

"Проєкт INSPIRE також підтримує зусилля уряду України, спрямовані на реформування важливих програм соціальної допомоги, включаючи державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, житлові субсидії та допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам, з метою охоплення населення ефективною соціальною підтримкою", - йдеться у повідомленнію

"Очікується, що проєкт охопить майже 10 мільйонів українців у час найбільших для них потреб. Він посилить спроможність уряду України надавати соціальну підтримку бідним і вразливим верствам населення у критичний час, коли наближається зима і мільйони українців потребують додаткової допомоги для оплати рахунків та обігріву своїх осель", - заявив Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

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Після вторгнення РФ в Україну мобілізована Світовим банком допомога дозволила уряду України надавати основні державні послуги, які охоплюють понад 15 мільйонів українців, додали у Світовому банку.

Разом із схваленим проєктом, Світовий банк вже мобілізував понад 38 млрд доларів екстреного фінансування на підтримку України, включно із зобов'язаннями та гарантіями донорів таких країн, як: США, Японія, Велика Британія, Норвегія, Нідерланди, Іспанія, Німеччина, Канада, Швейцарія, Швеція, Данія, Австрія, Фінляндія, Ірландія, Ісландія, Індонезія, Литва, Латвія, Бельгія та Республіка Корея.

Економічна правда