НАЗК загалом внесло понад 30 компаній до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) із початку повномасштабної війни внесло до переліку міжнародних спонсорів війни понад 30 компаній.

Про це на брифінгу повідомив голова НАЗК Олександр Новіков, передає Укрінформ.

"Понад 30 міжнародних компаній було внесено до реєстру міжнародних спонсорів війни. Це єдиний інструмент, який є в України як держави і у нас із вами як громадян, для впливу на транснаціональні корпорації", – зазначив Новіков.

За його словами, коли компанії вносять, у цей реєстр, вони отримують удар по власній репутації, а більша частина вартості бренду – це оцінка його репутації.

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Новіков додав, що після потрапляння до такого реєстру з Росії повністю вийшли, зокрема, британська компанія Mondi, три грецькі компанії з транспортування нафти, ірландська Peninsula Petroleum.

Нагадаємо:

НАЗК внесло бельгійського незалежного оператора газової системи Fluxys до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія сприяє експорту російського СПГ, що забезпечує фінансування вторгнення РФ в Україну.

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