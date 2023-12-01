Украина привлечет $1,2 миллиарда от Всемирного банка: средства пойдут на соцвыплаты

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Украина получит от Всемирного банка 1,2 млрд долл под гарантии правительства Японии: средства пойдут на финансирование социальной помощи малообеспеченным и уязвимым слоям населения.

Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.

Так, 30 ноября был утвержден новый проект Всемирного банка "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности (INSPIRE)".

"Проект обеспечит финансирование 29 видов социальных выплат наиболее уязвимым слоям населения Украины, пострадавших от разрушительных последствий вторжения России в Украину. Малообеспеченным семьям необходима надлежащая поддержка для преодоления вызовов, вызванных войной, и избежания дальнейшего ухудшения жизненных обстоятельств.

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Проект INSPIRE финансируется за счет займа Всемирного банка в размере 1,2 млрд долларов США из Целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine), который поддерживается правительством Японии", - пояснили во Всемирном банке.

Средства направят на соцподдержку лиц с инвалидностью, детей-сирот, лиц, нуждающихся в уходе, студентов учреждений профессионального предвысшего и высшего образования, получающих социальные стипендии, а также граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы и торговли людьми.

"Проект INSPIRE также поддерживает усилия правительства Украины, направленные на реформирование важных программ социальной помощи, включая государственную социальную помощь малообеспеченным семьям, жилищные субсидии и помощь на проживание внутренне перемещенным лицам, с целью охвата населения эффективной социальной поддержкой", - говорится в сообщении.

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"Ожидается, что проект охватит почти 10 миллионов украинцев во время наибольших для них потребностей. Он усилит способность правительства Украины оказывать социальную поддержку бедным и уязвимым слоям населения в критическое время, когда приближается зима и миллионы украинцев нуждаются в дополнительной помощи для оплаты счетов и обогрева своих домов", - заявил Региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

После вторжения РФ в Украину мобилизованная Всемирным банком помощь позволила правительству Украины предоставлять основные государственные услуги, которые охватывают более 15 миллионов украинцев, добавили во Всемирном банке.

Вместе с одобренным проектом, Всемирный банк уже мобилизовал более 38 млрд долларов экстренного финансирования в поддержку Украины, включая обязательства и гарантии доноров таких стран, как: США, Япония, Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Испания, Германия, Канада, Швейцария, Швеция, Дания, Австрия, Финляндия, Ирландия, Исландия, Индонезия, Литва, Латвия, Бельгия и Республика Корея.

Экономическая правда