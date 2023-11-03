Маск заявив, що Starlink вийшов на беззбитковість
Гендиректор SpaceX Ілон Маск заявив, що підрозділ супутникового інтернету Starlink, який належить космычный компанії, вийшов на беззбитковість.
Про це Маск написав на своїй сторінці у соцмережі X ( колишній Twitter).
"З радістю повідомляю, що Starlink від SpaceX досяг беззбиткового грошового потоку! Чудова робота чудової команди.
Starlink також має більшість усіх активних супутників на навколоземній орбіті", - написав бізнесмен.
При цьому мільярдер не пояснив, чи беззбитковість досягнута на операційній основі, чи протягом певного періоду.
"Starlink перебуває в центрі уваги з минулого року, оскільки допомагає забезпечити Україну супутниковим зв'язком, що є ключовим у її війні проти Росії.
Минулого місяця Маск заявив, що Starlink буде підтримувати зв'язок в Газі з "міжнародно визнаними гуманітарними організаціями" після того, як відключення телефонного та інтернет-зв'язку ізолювало людей в секторі Газа від світу і один від одного", - додає Reuters.
Маск прагнув створити підрозділ Starlink як важливе джерело доходу для фінансування більш капіталомістких проєктів SpaceX, таких як ракета Starship наступного покоління - гігантської багаторазової ракети, яку компанія має намір доставити на Місяць для NASA протягом наступного десятиліття.
Минулого року дохід Starlink збільшився більш ніж у шість разів - до 1,4 млрд дол, але не досягнув цілей, поставлених Маском, писала у вересні газета The Wall Street Journal з посиланням на выдповыдны документи.
SpaceX оцінюється приблизно в 150 мільярдів доларів і є однією з найдорожчих приватних компаній у світі.
Економычна правда