Маск заявил, что Starlink вышел на безубыточность

reuters

Гендиректор SpaceX Илон Маск заявил, что подразделение спутникового интернета Starlink, которое принадлежит космической компании, вышло на безубыточность.

Об этом Маск написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

"С радостью сообщаю, что Starlink от SpaceX достиг безубыточного денежного потока! Замечательная работа замечательной команды.

Starlink также имеет большинство всех активных спутников на околоземной орбите", - написал бизнесмен.

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При этом миллиардер не пояснил, безубыточность достигнута на операционной основе или в течение определенного периода.

"Starlink находится в центре внимания с прошлого года, поскольку помогает обеспечить Украину спутниковой связью, что является ключевым в ее войне против России.

В прошлом месяце Маск заявил, что Starlink будет поддерживать связь в Газе с "международно признанными гуманитарными организациями" после того, как отключение телефонной и интернет-связи изолировало людей в секторе Газа от мира и друг от друга", - добавляет Reuters.

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Маск стремился создать подразделение Starlink как важный источник дохода для финансирования более капиталоемких проектов SpaceX, таких как ракета Starship следующего поколения - гигантской многоразовой ракеты, которую компания намерена доставить на Луну для NASA в течение следующего десятилетия.

В прошлом году доход Starlink увеличился более чем в шесть раз - до 1,4 млрд долл, но не достиг целей, поставленных Маском, писала в сентябре газета The Wall Street Journal со ссылкой на соответствующие документы.

SpaceX оценивается примерно в 150 миллиардов долларов и является одной из самых дорогих частных компаний в мире.

Экономическая правда