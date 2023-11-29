Амбасадори винного смаку: Паризька прем'єра Villa UA

VILLA UA продемонструвала свою стійкість і потенціал під час унікальної події "Vignoble et Vin en Résistance", яка відбулася у Парижі завдяки спільним зусиллям Посольства України у Франції, Міністерства закордонних справ України, корпорації "Укрвинпром", та партнерству з Nazovni.

Сторінки історії української виноробної галузі відкрилися належним чином під час "Vine & Wine in Resistance": учасники заходу мали можливість ознайомитися з відеоматеріалами, які ілюстрували життя наших виноробів під час важких часів, та процесом відновлення українських винних господарств.

Цей захід був більшим, ніж просто презентація вин. Це була подорож у минуле, що подарувала Франції найкращі зразки українського вина.

На заході усі учасники вперше мали можливість оцінити вина відомих українських марок, включаючи вина Villa UA, які були відібрані дегустаційною комісією як "Амбасадорські вина 2023" та представлені в Дипломатичній академії України при МЗС України.

Презентація в Українському Культурному Центрі у Парижі була важливим кроком для української виноробної галузі. Вона допомогла відкрити світу різноманіття винного смаку України та вразити гостей своєю автентичністю.

На цій події були присутні не лише журналісти та представники відомих гастрономічних видань, а й дипломати, ресторатори, фахівці Міжнародної Організації Винограду та Вина (OIV).

Пан Jean Lanotte (Жан Ланот), новопризначений Радник Франції з сільськогосподарських питань в Україні, гідно оцінив чудові зразки сухого вина Villa UA - Chardonnay Sauvignon.

Під час презентації було наголошено, що ця подія — це лише початок, наступний крок — співпраця української виноробної галузі та світу. Мета: популяризація українських вин та сприяння їх експорту.

Смак може бути сильнішим, ніж слова, і вина від Villa UA — це живий приклад, який відображає відвагу та вольовий дух наших виноробів. Українське вино, не дивлячись ні на що, примножує свою славу та збагачує смакові враження. Villa UA подолала усі виклики та готова подарувати світу ще більше смакових відкриттів.

Завдяки зусиллям багатьох людей є змога експортувати та презентувати світу виноробні здобутки з ім'ям "Villa UA".