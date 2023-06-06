Власник окупованих вітропарків на Херсонщині Стурен очолив "дочку" Нафтогаза 

фото: Вінкрафт-Украіна

Бізнесмен зі Швеції Карл Стурен, відомий тим, що до великої війни володів п'ятою частиною вітропарків в Україні, очолив дочірнє підприємство державного "Нафтогазу" з аналогічною спеціалізацією.

Про це свідчать дані державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців відображені платформою відкритих даних Youcontrol.

Йдеться про дочірнє підприємство "Нафтогаз біоенергія", що опікується проєктами "Нафтогазу" у сфері відновлювальної енергетики, зокрема, сонячної та вітрової генерації. Це вже друга заміна керівника підприємства за останній рік, а за останні 9 років на підприємстві змінилося 5 керівників.

Стурен має багату бізнес-історію в Україні. Зокрема, він є колишнім співвласником "Чумака". Цим бізнесом бізнесмен зі Швеції займався з 1994 року, коли переїхав в Україну.

Він також багато років займався бізнесом, повʼязаним із відновлювальною енергетикою. Його вітропарк "Віндкрафт Україна", що складається з пʼятьох ВЕС потужністю 335 МВт, до повномасштабної війни складав 21% від загальної потужності в Україні.

Водночас Стурен до сьогодні залишається керівником компанії "Віндкрафт Україна", а також напряму володіє 5,5% акцій компанії. Ще 89,5% акцій належать кіпрській ВІНДКРАФТ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД, яка також контролюється ним.

За законом Стурен зобов’язаний протягом 60 днів після призначення на посаду передати їх в управління іншій особі. Але проблема полягає у тому, що підприємство зареєстроване у Скадовську на Херсонщині – тобто на тимчасово окупованій Росією території.

У коментарі ЕП посадовець підтвердив, що наразі юридично контролює понад 90% "Віндкрафт Україна", а також, що його юристи зараз займаються питанням юридичного виходу Стурена з бізнесу.

"Зараз мої юристи займаються тим, як це (вийти з "Віндкрафт Україна" – ЕП) справно зробити. Я підписав комплаєнс зобов'язанням протягом 60 днів це зробити", – заявив він. Наразі, уточнив він, пройшло вже два тижні з цього моменту.

Він пояснює, що компанія наразі знаходиться в окупації, неактивна та не підконтрольна йому. Як наслідок, вона не може конкурувати з іншими компаніями в Україні. Наразі юристи Стурена також вивчають питання щодо звернення до Антимонопольного комітету за роз’ясненнями.

"У конфлікті інтересів можуть підприємства, які ведуть господарську діяльність. Але якщо підприємство не веде ніякої діяльності і не може її вести, то який може бути конфлікт інтересів?", – каже він.

Зауважимо, що хоча українська компанія і зареєстрована на Херсонщині, найбільшим її власником є кіпрська ВІНДКРАФТ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД, контрольована Стуреном. Так як це інша юрисдикція, він без перешкод може вийти з переліку її власників.

Проте на уточнення ЕП Стурен не надав прямої відповіді: "Можливо, так. Я просив у цьому розібратися колегу, але він поки не повернувся (з відповіддю – ЕП). Можливо, у нього є остаточна пропозиція".

За часів Ющенка і Януковича, партнером Стурена у "Віндкрафт Україна" був урядовець Валерій Хорошковський. Про звʼязки з Хорошковським сам Стурен розповідав в інтервʼю Liga.net ще у 2020 році.

Хорошковський жодного разу не висловлювався на підтримку України після початку війни. За даними УП, він уникає подорожей до Європейського союзу, побоюючись запровадження санкцій, та мешкає переважно в Дубаї.

За інформацією видання "Мост", яке було засноване Катериною Гандзюк, Стурен також знайомий з Владиславом Мангером. Його бізнесмен активно просував в політику. Спершу, додає видання, він допомагав фінансово під час виборів 2014-го, а через рік навіть вів перемовини з керівництво "Батьківщини" про висування Мангера кандидатом в мери. Та останній все одно програв.

Як відомо, Мангер проходить підозрюваним у справі про вбивство Катерини Гандзюк.