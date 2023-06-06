Владелец оккупированных ветропарков на Херсонщине Стурен возглавил "дочку" Нафтогаза 

фото: Винкрафт-Украина

Бизнесмен из Швеции Карл Стурен, известный тем, что до большой войны владел пятой частью ветропарков в Украине, возглавил дочернее предприятие государственного "Нафтогаза" с аналогичной специализацией.

Об этом свидетельствуют данные государственного реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, отраженные платформой открытых данных Youcontrol.

Речь идет о дочернем предприятии "Нафтогаз биоэнергия", которое занимается проектами "Нафтогаза" в сфере возобновляемой энергетики, в частности, солнечной и ветровой генерации. Это уже вторая замена руководителя предприятия за последний год, а за последние 9 лет на предприятии сменилось 5 руководителей.

Стурен имеет богатую бизнес-историю в Украине. В частности, он является бывшим совладельцем "Чумака". Этим бизнесом бизнесмен из Швеции занимался с 1994 года, когда переехал в Украину.

Он также много лет занимался бизнесом, связанным с возобновляемой энергетикой. Его ветропарк "Виндкрафт Украина", состоящий из пяти ВЭС мощностью 335 МВт, до полномасштабной войны составлял 21% от общей мощности в Украине.

При этом Стурен до сих пор остается руководителем компании "Виндкрафт Украина", а также напрямую владеет 5,5% акций компании. Еще 89,5% акций принадлежат кипрской ВИНДКРАФТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, которая также контролируется им.

По закону Стурен обязан в течение 60 дней после назначения на должность передать их в управление другому лицу. Но проблема заключается в том, что предприятие зарегистрировано в Скадовске на Херсонщине - то есть на временно оккупированной Россией территории.

В комментарии ЭП чиновник подтвердил, что сейчас юридически контролирует более 90% "Виндкрафт Украина", а также, что его юристы сейчас занимаются вопросом юридического выхода Стурена из бизнеса.

"Сейчас мои юристы занимаются тем, как это (выйти из "Виндкрафт Украина" - ЭП) исправно сделать. Я подписал комплаенс обязательством в течение 60 дней это сделать", - заявил он. Сейчас, уточнил он, прошло уже две недели с этого момента.

Он объясняет, что компания сейчас находится в оккупации, неактивна и не подконтрольна ему. Как следствие, она не может конкурировать с другими компаниями в Украине. Сейчас юристы Стурена также изучают вопрос об обращении в Антимонопольный комитет за разъяснениями.

"В конфликте интересов могут предприятия, которые ведут хозяйственную деятельность. Но если предприятие не ведет никакой деятельности и не может ее вести, то какой может быть конфликт интересов?", - говорит он.

Заметим, что хотя украинская компания и зарегистрирована на Херсонщине, крупнейшим ее владельцем является кипрская ВИНДКРАФТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, контролируемая Стуреном. Так как это другая юрисдикция, он беспрепятственно может выйти из перечня ее владельцев.

Однако на уточнение ЭП Стурен не предоставил прямого ответа: "Возможно, да. Я просил в этом разобраться коллегу, но он пока не вернулся (с ответом - ЭП). Возможно, у него есть окончательное предложение".

Во времена Ющенко и Януковича, партнером Стурена в "Виндкрафт Украина" был чиновник Валерий Хорошковский. О связях с Хорошковским сам Стурен рассказывал в интервью Liga.net еще в 2020 году.

Хорошковский ни разу не высказывался в поддержку Украины после начала войны. По данным УП, он избегает путешествий в Европейский союз, опасаясь введения санкций, и живет преимущественно в Дубае.

По информации издания "Мост", которое было основано Екатериной Гандзюк, Стурен также знаком с Владиславом Мангером. Его бизнесмен активно продвигал в политику. Сначала, добавляет издание, он помогал финансово во время выборов 2014-го, а через год даже вел переговоры с руководство "Батькивщины" о выдвижении Мангера кандидатом в мэры. Но последний все равно проиграл.

Как известно, Мангер проходит подозреваемым по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.