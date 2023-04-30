Китайські підприємства несподівано зменшили активність у квітні

Згідно з офіційними даними у квітні виробнича активність у Китаї несподівано скоротилася, попри намагання влади стимулювати економіку, що бореться за вихід з кризи після COVID-19, на тлі пригніченого світового попиту та проблемного ринку нерухомості.

Про це пише Reuters.

"Друга за величиною економіка світу зростала швидше, ніж очікувалося, в першому кварталі завдяки високому споживанню послуг, але промислове виробництво відставало на тлі слабкого глобального зростання. Уповільнення зростання цін і різке збільшення банківських заощаджень викликають сумніви щодо попиту", – йдеться в повідомленні.

Згідно з даними Національного бюро статистики, офіційний індекс менеджерів із закупівель у виробничому секторі (PMI) знизився до 49,2 з 51,9 у березні, що нижче 50-пунктової позначки, яка розділяє розширення і скорочення ділової активності на щомісячній основі.

Це стало першим скороченням з грудня, коли офіційний індекс ділової активності у переробних галузях становив 47,0 пунктів.

Крім того, індекс нових експортних замовлень знизився до 47,6 з 50,4 у березні, як показав індекс PMI.

Виробничий сектор, в якому зайнято близько 18% робочої сили Китаю, залишається під тиском через слабкий світовий попит. Деякі експортери повідомили, що вони заморозили інвестиції, а деякі у відповідь скоротили витрати на робочу силу.

Для стимулювання торгівлі та зайнятості уряд минулого тижня оприлюднив плани, що включають підтримку експорту автомобілів, спрощення отримання віз для іноземних бізнесменів та надання субсидій фірмам, які наймають на роботу випускників коледжів.

Також довіра до сектору нерухомості, який роками був опорою зростання Китаю, залишається крихкою. Численні кризи з середини 2020 року включали боргові дефолти забудовників і зупинку будівництва попередньо проданих житлових проєктів.

Додається, що композитний індекс ділової активності PMI, що включає виробничу та невиробничу активність, знизився до 54,4 з 57,0.

Також читайте: Як Китай став головним постачальником Росії компонентів для зброї

Економічна правда.