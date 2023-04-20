Виробники техніки в Росії зупиняють заводи через дешевий імпорт з Китаю

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Завод побутової техніки Candy у місті Кіров, РФ, призупинив роботу через зростання конкуренції з боку дешевших марок, переважно із Китаю.

Про це пише видання "Коммерсант".

Місцеві чиновники кажуть, що завод, який випускає пральні машини, призупинив роботу через затоварення, відсутність попиту, підвищення курсу валют та масового виходу на ринок дешевшої техніки китайських та російських марок.

"Лише через курс валют компанія втратила 15% прибутку", – пояснив кіровський чиновник.

Водночас у Міністерстві промисловості Кіровської області запевнили, що "Веста" (100% належить італійській Candy Hoover Group, головною компанією якої є китайська Haier Smart Home) "працює у штатному режимі".

Однак комерційний директор порталу Holodilnik.ru Олексій Погудалов підтвердив зупинку відвантаження Candy з російського заводу.

За даними Holodilnik.ru, у лютому продажі телевізорів у Росії у штуках впали на 42% – до 196 тисяч, у грошах – вдвічі, до 7,1 млрд рублів; продажі пральних машин у штуках знизилися на 67% – до 249 тисяч, у грошах – на 42,6%, до 7,4 млрд рублів.

Найпопулярнішими брендами холодильників стали TCL, Midea та Nordfrost, пральних машин – Gorenje, Weissgauff та Renova. Продажі Indesit і Candy впали на 26% і 13% відповідно. При цьому покупці змушені обирати дешевшу техніку. Загалом середній чек пральної машини знизився на 3,6% – до 29,8 тис. рублів, а холодильників – на 13,3%, до 36,6 тис. рублів.

Інший співрозмовник газети на ринку розповів, що з аналогічними проблемами зіткнулися заводи турецької Arcelik у підмосковному Липецьку. Вони випускають холодильники та пральні машини під брендами Indesit, Beko та іншими. Однак турецька компанія вирішила знизити вартість кінцевої продукції на 16% для завантаження потужностей, незважаючи на збитки.

За словами керуючого директора напряму великої побутової техніки ДК "F+ tech" Дмитра Левіна, собівартість виробництва побутової техніки у Китаї чи Туреччині нижча, ніж у Росії. На його думку, російським виробникам потрібні економічні заходи підтримки, наприклад, податкові пільги.