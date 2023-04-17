Porsche фіксує рекордне зростання продажів у першому кварталі завдяки попиту в Китаї

Німецький виробник автомобілів класу люкс Porsche зафіксував рекордне зростання продажів у першому кварталі - на 18% у річному вимірі завдяки продажам у Китаї.

Про це пише Reuters.

Porsche поставив до Китаю 21 365 автомобілів до Китаю, свого найбільшого ринку, що на 21% більше, ніж у попередньому році.

"Цей результат, який є найбільшим серед регіонів, був досягнутий завдяки постпандемічному сплеску попиту.

За перші три місяці 2023 року компанія Peer Mercedes поставила в Китай 191 000 автомобілів, що на 3% більше, ніж у попередньому році", - пише агентство.

Преміум-бренди отримують вигоду від відновлення попиту в Китаї, найбільшому ринку товарів розкоші, після того, як наприкінці 2022 року було скасовано жорстку політику ізоляції у зв'язку з OVID-19.

За цей період Porsche поставив 80 767 автомобілів по всьому світу, причому зростання було зафіксовано в кожному регіоні. Найбільшою популярністю серед клієнтів Porsche користувалися моделі позашляховиків, такі як Macan і Cayenne, а також культовий спортивний автомобіль 911.

"Вдалий старт надає нам впевненості на решту року - в той же час ми залишаємося пильними та гнучкими в умовах, які залишаються складними", - сказав член виконавчої ради Porsche з питань продажу та маркетингу Детлев фон Платен.

Економічна правда