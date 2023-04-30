Китайские предприятия неожиданно уменьшили активность в апреле

Согласно официальным данным в апреле производственная активность в Китае неожиданно сократилась, несмотря на попытки властей стимулировать экономику, которая борется за выход из кризиса после COVID-19, на фоне подавленного мирового спроса и проблемного рынка недвижимости.

Об этом пишет Reuters.

"Вторая по величине экономика мира росла быстрее, чем ожидалось, в первом квартале благодаря высокому потреблению услуг, но промышленное производство отставало на фоне слабого глобального роста. Замедление роста цен и резкое увеличение банковских сбережений вызывают сомнения относительно спроса", - говорится в сообщении.

Согласно данным Национального бюро статистики, официальный индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе (PMI) снизился до 49,2 с 51,9 в марте, что ниже 50-пунктовой отметки, которая разделяет расширение и сокращение деловой активности на ежемесячной основе.

Это стало первым сокращением с декабря, когда официальный индекс деловой активности в перерабатывающих отраслях составил 47,0 пунктов.

Кроме того, индекс новых экспортных заказов снизился до 47,6 с 50,4 в марте, как показал индекс PMI.

Производственный сектор, в котором занято около 18% рабочей силы Китая, остается под давлением из-за слабого мирового спроса. Некоторые экспортеры сообщили, что они заморозили инвестиции, а некоторые в ответ сократили расходы на рабочую силу.

Для стимулирования торговли и занятости правительство на прошлой неделе обнародовало планы, включающие поддержку экспорта автомобилей, упрощение получения виз для иностранных бизнесменов и предоставление субсидий фирмам, которые нанимают на работу выпускников колледжей.

Также доверие к сектору недвижимости, который годами был опорой роста Китая, остается хрупким. Многочисленные кризисы с середины 2020 года включали долговые дефолты застройщиков и остановку строительства предварительно проданных жилых проектов.

Добавляется, что композитный индекс деловой активности PMI, включающий производственную и непроизводственную активность, снизился до 54,4 с 57,0.

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Экономическая правда.