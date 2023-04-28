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Міністерство енергетики планує будівництво нових ЛЕП

П'ятниця, 28 квітня 2023, 14:10 - Cергій Мельник
 
Florian Gaertner/Photothek via Getty Images

Україна планує збільшити потужність електричних мереж міждержавних перетинів до 6 ГВт до 2030 року, зокрема завдяки будівництву нових ліній електропередач з Польщею та Румунією. 

Про це заявив заступник міністра енергетики Ярослав Демченков.

"Ми прагнемо збільшити обсяг експорту та імпорту електроенергії між країнами-членами ЄС та Україною. Завершується будівництво ЛЕП "Хмельницька АЕС – Жешув". Плануємо будівництво нових ліній, розширювати енергетичні коридори, які посилять можливості експорту та імпорту", – зазначив заступник міністра.

Демченков підкреслив, що у довгостроковій перспективі Україна планує збільшити потужність міждержавних перетинів до 6 ГВт до 2030 року.

"Такі транскордонні проєкти з розвитку електричних мереж слід розглядати як проєкти спільного інтересу Ініціативи трьох морів в транс'європейських мережах. Серед пріоритетних проєктів – будівництво ЛЕП між Україною та Польщею, а також іншої лінії між Україною та Румунією.

Економічна правда

енергетика електроенергія Міненергетики Польща Румунія
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