Министерство энергетики планирует строительство новых ЛЭП

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Украина планирует увеличить мощность электрических сетей межгосударственных сечений до 6 ГВт до 2030 года, в частности благодаря строительству новых линий электропередач с Польшей и Румынией.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Ярослав Демченков.

"Мы стремимся увеличить объем экспорта и импорта электроэнергии между странами-членами ЕС и Украиной. Завершается строительство ЛЭП "Хмельницкая АЭС – Жешув". Планируем строительство новых линий, расширять энергетические коридоры, которые усилят возможности экспорта и импорта", – отметил замминистра.

Демченков подчеркнул, что в долгосрочной перспективе Украина планирует увеличить мощность межгосударственных пересечений до 6 ГВт до 2030 года.

"Такие трансграничные проекты по развитию электрических сетей следует рассматривать как проекты общего интереса Инициативы трех морей в трансъевропейских сетях. Среди приоритетных проектов – строительство ЛЭП между Украиной и Польшей, а также другой линии между Украиной и Румынией.

Экономическая правда