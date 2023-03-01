Нідерланди продовжують продавати квіти в Росію, оскільки це не заборонено санкціями

Голландські хризантеми і тюльпани досі постачаються в Росію - продаж квітів не підпадає під санкції, однак через рік після вторгнення Росії в Україну їх експорт значно ускладнився.

Про це повідомляє видання NU.nl.

Багато голландських товарів, які експортувалися до Росії, більше не можуть продавати росіянам через європейські санкції.

Експорт до Росії квітів, як і раніше, дозволений, а ось кущ троянд, наприклад, знову потрапить під санкції.

Видання пояснює, що ідея полягає в тому, що росіяни можуть заробити на рослинах чи кущах, але не зі зрізанних квітів.

Квітникарі не бачать моральних заперечень щодо продажів росіянам. "Тюльпани роблять людей щасливими", — каже Ар’ян Сміт із Smit Flowers. Інший вирощувач півоній з Гелдерланда, який вважає за краще залишитися анонімним, також не бачить проблем в експорту до Росії. Виробник говорить, що завжди продавав багато півоній в Росії і буде це робити далі.

"Кожен євро, витрачений на квіти, більше не може йти на танки", - пояснив він.

Цього тижня статистичне бюро CBS повідомило, що вартість експорту квітів і рослин до Росії впала на 19 % у 2022 році до 324 мільйонів євро.

За словами Сміта, весь сектор тюльпанів в Нідерландах щорічно продає близько 6 % своїх тюльпанів до Росії. Втрата попиту з боку Росії також означає, що тюльпани тепер продаються на аукціоні за нижчою ціною, приблизно на 16 %.

Також Росія була важливою частиною ринку збуту для виробника хризантем з Південної Голландії, який вважає за краще залишатися анонімним. За його словами, обсяг продажів значно зменшилася, але все ще є квіти, які йдуть до Росії.

Такі виробники не ведуть бізнес безпосередньо з російськими клієнтами. Це робиться через експортерів, які купують через аукціон або безпосередньо, а потім влаштовують розпродаж. Тому виробникам не потрібно укладати фінансові операції з російськими клієнтами.

Економічна правда