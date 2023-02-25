Нідерланди більше не залежать від імпорту російського газу – глава МЗС

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив, що його країна більше не залежить від імпорту російського газу.

Про це він розповів в інтерв’ю Укрінформу.

За словами міністра, саме повномасштабне вторгнення Росії в Україну змусило Нідерланди по-справжньому усвідомити небажання залежності від російського трубопровідного газу. Відтак були вжиті заходи для диверсифікації джерел імпорту.

Тепер Нідерланди більше не залежать від російського газу.

Також Гукстра підкреслив, що Нідерланди підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно, і чого б це не коштувало.

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Нагадаємо:

Нідерланди планують цього року закрити найбільше в Європі газове родовище через із сейсмічну небезпеку.