Нидерланды продолжают продавать цветы в Россию, поскольку это не запрещено санкциями
Голландские хризантемы и тюльпаны до сих пор поставляются в Россию – продажа цветов не подпадает под санкции, однако через год после вторжения России в Украину их экспорт значительно усложнился.
Об этом сообщает издание NU.nl.
Многие голландские товары, которые экспортировались в Россию, больше не могут продавать россиянам из-за европейских санкций.
Экспорт в Россию цветов по-прежнему разрешен, а вот куст роз, например, снова попадет под санкции.
Издание объясняет, что идея заключается в том, что россияне могут заработать на растениях или кустах, но не на срезанных цветах.
Цветоводы не видят моральных возражений относительно продаж россиянам. "Тюльпаны делают людей счастливыми", - говорит Арьян Смит из Smit Flowers. Другой выращиватель пионов из Гелдерланда, предпочитающий остаться анонимным, также не видит проблем в экспорте в Россию. Производитель говорит, что всегда продавал много пионов в России и будет это делать дальше.
"Каждый евро, потраченный на цветы, больше не может идти на танки", - объяснил он.
На этой неделе статистическое бюро CBS сообщило, что стоимость экспорта цветов и растений в Россию упала на 19% в 2022 году до 324 млн евро.
По словам Смита, весь сектор тюльпанов в Нидерландах ежегодно продает около 6% своих тюльпанов в Россию. Потеря спроса со стороны России также означает, что тюльпаны теперь продаются на аукционе по более низкой цене, примерно на 16%.
Также Россия была важной частью рынка сбыта для производителя хризантем из Южной Голландии, предпочитающего оставаться анонимным. По его словам, объем продаж значительно уменьшился, но все еще есть цветы, идущие в Россию.
Такие производители не ведут бизнес напрямую с российскими клиентами. Это делается через экспортеров, которые покупают через аукцион или напрямую, а затем устраивают распродажу. Потому производителям не необходимо заключать денежные операции с русскими клиентами.