Нидерланды продолжают продавать цветы в Россию, поскольку это не запрещено санкциями

Голландские хризантемы и тюльпаны до сих пор поставляются в Россию – продажа цветов не подпадает под санкции, однако через год после вторжения России в Украину их экспорт значительно усложнился.

Об этом сообщает издание NU.nl.

Многие голландские товары, которые экспортировались в Россию, больше не могут продавать россиянам из-за европейских санкций.

Экспорт в Россию цветов по-прежнему разрешен, а вот куст роз, например, снова попадет под санкции.

Издание объясняет, что идея заключается в том, что россияне могут заработать на растениях или кустах, но не на срезанных цветах.

Цветоводы не видят моральных возражений относительно продаж россиянам. "Тюльпаны делают людей счастливыми", - говорит Арьян Смит из Smit Flowers. Другой выращиватель пионов из Гелдерланда, предпочитающий остаться анонимным, также не видит проблем в экспорте в Россию. Производитель говорит, что всегда продавал много пионов в России и будет это делать дальше.

"Каждый евро, потраченный на цветы, больше не может идти на танки", - объяснил он.