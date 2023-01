Китай призупинить масштабні інвестиції в виробництво чипів через сплеск коронавірусу – Bloomberg

Китай призупиняє масштабні інвестиції, спрямовані на створення індустрії чипів аби конкурувати зі США, оскільки загальнонаціональне поширення коронавірусу напружує другу економіку світу та фінанси Пекіна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Джерела, знайомі з цим питанням розповіли, що високопосадовці обговорюють способи відмови від дорогих субсидій, які досі не приносили жодних результатів і заохочували як хабарництво, так і американські санкції.

У той час як деякі продовжують наполягати на стимулах у розмірі 1 трлн юанів (145 млрд дол), інші політики втратили інтерес до підходу, орієнтованого на інвестиції, який не дав очікуваних результатів.

Замість цього вони шукають альтернативні способи допомогти вітчизняним виробникам мікросхем, наприклад, знизити вартість напівпровідникових матеріалів.

Зазначається, що це ознаменувало б зміну підходу Пекіна до галузі, яка вважається вирішальною для боротьби з американським домінуванням і збереження китайської економічної та військової конкурентоспроможності.

Також це підкреслює, як економічні розлади країни витрачають ресурси Пекіна та підривають його амбіції, що є одним із головних пріоритетів президента Сі Цзіньпіна. У свою чергу це може мати наслідки для витрат в інших критичних сферах, від навколишнього середовища до оборони.

ВІДЕО ДНЯ

Акції китайських виробників чипів і постачальників механізмів продемонстрували нижчі показники широкого зростання ринку. Tokyo Electron Ltd. знизився на 1,2% в Японії, тоді як китайські аналоги, включаючи Naura Technology Group Co. і Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc., впали більш ніж на 1%.

Наразі незрозуміло, яку ще політику щодо чипів розглядає Пекін, і чи вирішить він врешті-решт відмовитися від підходу, пов’язаного з капітальними інвестиціями, який так добре спрацював у розвитку його виробничого сектора протягом останніх десятиліть.

Уряд Китаю все ще може вирішити залучити ресурси з інших сфер для фінансування своїх виробників мікросхем.

Також агентство зазначає, що дискусії, які зараз ведуться, різко контрастують із попередніми зусиллями Пекіна щодо вливання колосальних ресурсів у індустрію чипів, включаючи створення Національного інвестиційного фонду індустрії інтегральних схем у 2014 році.

Цей фонд залучив близько 45 млрд дол капіталу та підтримав десятки компаній, у тому числі китайських лідерів у виробництві мікросхем Semiconductor Manufacturing International Corp. і Yangtze Memory Technologies Co.

Однак адміністрація Сі була розчарована тим, що десятки мільярдів доларів, спрямованих у галузь за останнє десятиліття, не призвели до прориву, який би дозволив Китаю конкурувати зі США на більш рівних умовах. SMIC і Yangtze, мабуть, два найпередовіші китайські виробники напівпровідників, які зазнали втрат через санкції США.

Минулого літа високопоставлені чиновники Пекіна наказали провести серію антикорупційних розслідувань щодо провідних діячів галузі, звинувативши корупцію в марних і неефективних інвестиціях. За словами джерел, Великий фонд, швидше за все, втратить свою популярність.

Все це сталося, коли напівпровідники все більше ставали ключовим полем битви в суперництві між Китаєм і США.

Читайте також: "Війна чипів": чому бізнес-виданням року від FT стала книжка про мікросхеми