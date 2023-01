Китай приостановит масштабные инвестиции в производство чипов из-за всплеска коронавируса – Bloomberg

Китай приостанавливает масштабные инвестиции, направленные на создание индустрии чипов, чтобы конкурировать с США, поскольку общенациональное распространение коронавируса напрягает вторую экономику мира и финансы Пекина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Источники, знакомые с этим вопросом, рассказали, что высокопоставленные должностные лица обсуждают способы отказа от дорогих субсидий, которые до сих пор не приносили никаких результатов и поощряли как взяточничество, так и американские санкции.

В то время как некоторые продолжают настаивать на стимулах в размере 1 трлн юаней (145 млрд долл.), другие политики потеряли интерес к подходу, ориентированному на инвестиции, не давшего ожидаемых результатов.

Вместо этого они ищут альтернативные способы помочь отечественным производителям микросхем, например снизить стоимость полупроводниковых материалов.

Отмечается, что ознаменовало бы изменение подхода Пекина к отрасли, которая считается решающей для борьбы с американским доминированием и сохранения китайской экономической и военной конкурентоспособности.

Также это подчеркивает, как экономические расстройства страны тратят ресурсы Пекина и подрывают его амбиции, являющиеся одним из главных приоритетов президента Си Цзиньпина. В свою очередь, это может иметь последствия для затрат в других критических сферах, от окружающей среды до обороны.

ВИДЕО ДНЯ

Акции китайских производителей чипов и поставщиков механизмов продемонстрировали более низкие показатели широкого роста рынка. Tokyo Electron Ltd. снизился на 1,2% в Японии, в то время как китайские аналоги, включая Naura Technology Group Co. и Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc., упали более чем на 1%.

Пока непонятно, какую еще политику в отношении чипов рассматривает Пекин, и решит ли он в конце концов отказаться от подхода, связанного с капитальными инвестициями, который так хорошо сработал в развитии его производственного сектора в последние десятилетия.

Правительство Китая по-прежнему может решить привлечь ресурсы из других сфер для финансирования своих производителей микросхем.

Также агентство отмечает, что ведущиеся дискуссии резко контрастируют с предыдущими усилиями Пекина относительно вливания колоссальных ресурсов в индустрию чипов, включая создание Национального инвестиционного фонда индустрии интегральных схем в 2014 году.

Этот фонд привлек около 45 млрд долл. капитала и поддержал десятки компаний, в том числе китайских лидеров в производстве микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp. и Yangtze Memory Technologies Co.

Однако администрация Си была разочарована тем, что десятки миллиардов долларов, направленных в отрасль за последнее десятилетие, не привели к прорыву, позволяющему Китаю конкурировать с США на более равных условиях. SMIC и Yangtze, пожалуй, два самых передовых китайских производителя полупроводников, понесших потери из-за санкций США.

Прошлым летом высокопоставленные чиновники Пекина приказали провести серию антикоррупционных расследований в отношении ведущих деятелей отрасли, обвинив коррупцию в бесполезных и неэффективных инвестициях. По словам источников, Большой фонд, скорее всего, лишится своей популярности.

Все это произошло, когда полупроводники все больше становились ключевым полем битвы в соперничестве между Китаем и США.

Читайте также: "Война чипов": почему бизнес-изданием года от FT стала книга о микросхемах