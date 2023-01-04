Китай приостановит масштабные инвестиции в производство чипов из-за всплеска коронавируса – Bloomberg
Китай приостанавливает масштабные инвестиции, направленные на создание индустрии чипов, чтобы конкурировать с США, поскольку общенациональное распространение коронавируса напрягает вторую экономику мира и финансы Пекина.
Об этом сообщает Bloomberg.
Источники, знакомые с этим вопросом, рассказали, что высокопоставленные должностные лица обсуждают способы отказа от дорогих субсидий, которые до сих пор не приносили никаких результатов и поощряли как взяточничество, так и американские санкции.
В то время как некоторые продолжают настаивать на стимулах в размере 1 трлн юаней (145 млрд долл.), другие политики потеряли интерес к подходу, ориентированному на инвестиции, не давшего ожидаемых результатов.
Вместо этого они ищут альтернативные способы помочь отечественным производителям микросхем, например снизить стоимость полупроводниковых материалов.
Отмечается, что ознаменовало бы изменение подхода Пекина к отрасли, которая считается решающей для борьбы с американским доминированием и сохранения китайской экономической и военной конкурентоспособности.
Также это подчеркивает, как экономические расстройства страны тратят ресурсы Пекина и подрывают его амбиции, являющиеся одним из главных приоритетов президента Си Цзиньпина. В свою очередь, это может иметь последствия для затрат в других критических сферах, от окружающей среды до обороны.
Акции китайских производителей чипов и поставщиков механизмов продемонстрировали более низкие показатели широкого роста рынка. Tokyo Electron Ltd. снизился на 1,2% в Японии, в то время как китайские аналоги, включая Naura Technology Group Co. и Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc., упали более чем на 1%.
Пока непонятно, какую еще политику в отношении чипов рассматривает Пекин, и решит ли он в конце концов отказаться от подхода, связанного с капитальными инвестициями, который так хорошо сработал в развитии его производственного сектора в последние десятилетия.
Правительство Китая по-прежнему может решить привлечь ресурсы из других сфер для финансирования своих производителей микросхем.
Также агентство отмечает, что ведущиеся дискуссии резко контрастируют с предыдущими усилиями Пекина относительно вливания колоссальных ресурсов в индустрию чипов, включая создание Национального инвестиционного фонда индустрии интегральных схем в 2014 году.
Этот фонд привлек около 45 млрд долл. капитала и поддержал десятки компаний, в том числе китайских лидеров в производстве микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp. и Yangtze Memory Technologies Co.
Однако администрация Си была разочарована тем, что десятки миллиардов долларов, направленных в отрасль за последнее десятилетие, не привели к прорыву, позволяющему Китаю конкурировать с США на более равных условиях. SMIC и Yangtze, пожалуй, два самых передовых китайских производителя полупроводников, понесших потери из-за санкций США.
Прошлым летом высокопоставленные чиновники Пекина приказали провести серию антикоррупционных расследований в отношении ведущих деятелей отрасли, обвинив коррупцию в бесполезных и неэффективных инвестициях. По словам источников, Большой фонд, скорее всего, лишится своей популярности.
Все это произошло, когда полупроводники все больше становились ключевым полем битвы в соперничестве между Китаем и США.
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