Експорт електромобілів з Китаю зріс до рекордного рівня на тлі європейського попиту

Експорт електромобілів з Китаю в листопаді збільшився більш ніж удвічі, встановивши місячний рекорд, переважно за рахунок європейських автовиробників, які перенесли виробництво в країну.

Про це пише Bloomberg.

Так, автовиробники Китаю в листопаді експортували електромобілів на суму 3,2 млрд доларів, що на 165% більше, ніж рік тому, і досягли найвищого місячного показника, свідчать дані митного органу країни.

При цьому європейські країни, такі як Бельгія і Англія, були найбільшими імпортерами, на які припало майже 70% поставок.

"Експорт пасажирських електромобілів становив більше половини від загального обсягу поставок автомобілів протягом двох місяців поспіль, а в листопаді був зареєстрований рекордний показник експорту в розмірі 6 мільярдів доларів США", - пише агентство.

Ці цифри з'явилися в той час, коли європейські автовиробники, в тому числі Volkswagen AG і BMW AG, прагнуть виробляти запчастини і автомобілі в Китаї через обмежені виробничі потужності на своїх внутрішніх ринках, додає Bloomberg.

SAIC Motor Corp., китайський власник британського бренду MG Motors, також розширив свою дистриб'юторську мережу для продажу електромобілів в Європі за рахунок імпорту.

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Tesla Inc. відвантажила понад 37 000 автомобілів з Китаю в минулому місяці, після того, як експортувала лише 60 в березні і жодного в квітні, коли вона зупиняла збір через локдаун в Шанхаї.

Економічна правда