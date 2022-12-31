В Китаї різко скорочується виробництво через нову хвилю Covid-19

Фабрична діяльність у Китаї зазнала найбільшого скорочення вперше з появи пандемії Covid у лютому 2020 року, оскільки нова хвиля зараження поширюється надто швидко.

Про це повідомляє Reuters.

Відповідно офіційний індекс менеджерів із закупівель (PMI) знизився до 47,0 у грудні з 48,0 у листопаді, повідомило в суботу Національне бюро статистики (NBS). Економісти в опитуванні Reuters очікували, що PMI складе 48,0. Позначка 50 балів відокремлює скорочення від зростання на місячній основі.

Аналітики кажуть, що зростання кількості інфекцій може призвести до тимчасової нестачі робочої сили та посилення збоїв у ланцюзі постачання.

Зниження зовнішнього попиту на фоні зростаючих побоювань глобальної рецесії та різко підвищення процентних ставок, інфляції та війни в Україні може ще більше сповільнити експорт Китаю, завдаючи шкоди його виробничому сектору та сповільнюючи економічне відновлення.

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Бізнес компанії Apple знаходиться під загрозою через масовий спалах коронавірусу в Китаї, який може спричинити перебої у виробництві iPhone.

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Tesla призупиняє виробництво на шанхайському заводі в суботу, 24 грудня, випередивши попередній план призупинення більшості робіт в останній тиждень грудня.