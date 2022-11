США заборонили продаж обладнання Huawei та ZTE через загрозу національній безпеці

getty images

Білий дім заборонив продаж нового телекомунікаційного обладнання від китайських Huawei та ZTE, оскільки воно становить небезпеку для національної безпеки США.

Про це повідомляє Reuters.

Федеральна комісія зі зв’язку США заявила в п’ятницю, що прийняла остаточні правила, які забороняють продаж або імпорт китайського виробника обладнання для відеоспостереження Dahua Technology Co, фірми відеоспостереження Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd і телекомунікаційна компанія Hytera Communications Corp Ltd.

Це крок Вашингтона проти китайських технологічних гігантів на тлі побоювань, що Пекін може використовувати їх для шпигування за американцями.

"Ці нові правила є важливою частиною наших постійних дій щодо захисту американського народу від загроз у національній безпеці, пов’язаних із телекомунікаціями", — заявила голова Федеральної комісії зв’язку Джессіка Розенворселі.

Ще у червні 2021 року Федеральна комісія зв’язків США заявила, що розглядає можливість заборонити всі дозволи на використання обладнання для всіх компаній із зазначеного списку.

Це сталося після того, як у березні 2021 року п’ять китайських компаній були включені до так званого "списку охоплених" як такі, що становлять загрозу національній безпеці відповідно до закону 2019 року, спрямованого на захист комунікаційних мереж США.

