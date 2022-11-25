Нафта дорожчає на тлі побоювань щодо попиту в Китаї і невизначеності по стелі цін на нафту РФ

Ціни на нафту зросли в п'ятницю, попри низьку ліквідність ринку, після тижня, відзначеного занепокоєнням з приводу китайського попиту і з приводу обмеження цін на російську нафту.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 41 цент, або на 0,48%, і торгувалися на рівні 85,75 долара за барель на 07:30 за Гринвічем.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчали на 57 центів, або на 0,73%, в порівнянні із закриттям торгів у середу - до 78,51 долара за барель. У четвер розрахунків за WTI не було через свято Дня подяки в США.

Обидва контракти все ще прямували до третього поспіль щотижневого зниження, на шляху до падіння приблизно на 2% або більше через занепокоєння щодо жорсткого послаблення пропозиції.

Причини зміни цін

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Занепокоєння щодо попиту в Китаї та оцінка того, наскільки серйозною може бути рецесія, є ключовими драйверами цін на даний момент, сказав головний аналітик APAC в Energy Aspects Вірендра Чаухан.

З'являється все більше ознак того, що сплеск захворюваності COVID-19 в Китаї, найбільшому світовому імпортері нафти, починає впливати на попит на паливо, при цьому трафік знижується, а передбачуваний попит на нафту становить близько 13 мільйонів барелів на добу, або на 1 мільйон барелів на добу нижче середнього показника, кажуть аналітики.

У п'ятницю Китай повідомив про новий щоденний рекорд зараження COVID-19, а міста по всій країні продовжували застосовувати заходи щодо забезпечення мобільності та інші обмеження для контролю спалахів.

Спалах випадків COVID в Китаї залишається основним "ведмежим" фактором, що впливає на ціни на нафту з точки зору попиту, вважає Тіна Тенг, ринковий аналітик CMC.

Що стосується верхньої межі ціни на російську нафту, то дипломати G7 і Європейського Союзу обговорюють рівні між 65 і 70 доларами за барель з метою обмеження доходів для фінансування вторгнення РФ в Україну, не порушуючи при цьому світові ринки нафти.

"Ринок вважає (цінові обмеження) занадто високими, що знижує ризик того, що Москва може вжити заходів у відповідь", - зазначають аналітики ANZ Research.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва не буде поставляти нафту і газ в будь-які країни, які приєднаються до введення верхньої межі цін, про що Кремль повторив в четвер.

Економічна правда