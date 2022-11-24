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США та Європа допоможуть Україні відновити енергосистему

Четвер, 24 листопада 2022, 13:25 - Олексій Павлиш

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів екстрені телефонні розмови з єврокомісаркою з питань енергетики Кадрі Сімсон і керівництвом Міненерго США про руйнівні наслідки  ракетних обстрілів 23 листопада для української енергосистеми. 

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Галущенко наголосив на нагальній потребі енергосектора України у підтримці міжнародних партнерів.

"Ми вдячні за вже поставлене в Україну обладнання і матеріали. Водночас сьогодні ми маємо нагальну потребу у високовольтному обладнанні для відновлення та стабілізації роботи енергосистеми", - заявив міністр. 

Партнери запевнили у цілковитій підтримці і готовності здійснити відповідні заходи для допомоги енергетичному сектору України, додали в міністерстві.

Під час розмов сторони також домовились про подальшу комунікацію для координування наступних кроків щодо підтримки України.

Економічна правда

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