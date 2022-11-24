США та Європа допоможуть Україні відновити енергосистему

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів екстрені телефонні розмови з єврокомісаркою з питань енергетики Кадрі Сімсон і керівництвом Міненерго США про руйнівні наслідки ракетних обстрілів 23 листопада для української енергосистеми.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Галущенко наголосив на нагальній потребі енергосектора України у підтримці міжнародних партнерів.

"Ми вдячні за вже поставлене в Україну обладнання і матеріали. Водночас сьогодні ми маємо нагальну потребу у високовольтному обладнанні для відновлення та стабілізації роботи енергосистеми", - заявив міністр.

Партнери запевнили у цілковитій підтримці і готовності здійснити відповідні заходи для допомоги енергетичному сектору України, додали в міністерстві.

Під час розмов сторони також домовились про подальшу комунікацію для координування наступних кроків щодо підтримки України.

Економічна правда