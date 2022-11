США запретили продажу оборудования Huawei и ZTE из-за угрозы национальной безопасности

getty images

Белый дом запретил продажу нового телекоммуникационного оборудования от китайских Huawei и ZTE, поскольку оно представляет опасность для национальной безопасности США.

Об этом сообщает Reuters.

Федеральная комиссия по связи США заявила в пятницу, что приняла окончательные правила, которые запрещают продажу или импорт китайского производителя оборудования для видеонаблюдения Dahua Technology Co, фирмы видеонаблюдения Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd и телекоммуникационная компания Hytera Communications Corp Ltd.

Это шаг Вашингтона против китайских технологических гигантов на фоне опасений, что Пекин может использовать их для шпионажа за американцами.

"Эти новые правила являются важной частью наших постоянных действий по защите американского народа от угроз в национальной безопасности, связанных с телекоммуникациями", — заявила председатель Федеральной комиссии связи Джессика Розенворсели.

Еще в июне 2021 года Федеральная комиссия связей США заявила, что рассматривает возможность запретить все разрешения на использование оборудования для всех компаний из указанного списка.

Это произошло после того, как в марте 2021 года пять китайских компаний были включены в так называемый "список охваченных" как представляющие угрозу национальной безопасности в соответствии с законом 2019 года, направленного на защиту коммуникационных сетей США.

