USAID передало "Укрзалізниці" понад 20 тисяч ковдр для пунктів обігріву
АТ "Укрзалізниця" отримало 22,5 тисяч теплих ковдр для пунктів обігріву від Бюро гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID BHA) у рамках проєкту Міжнародної організації з міграції.
Про це повідомляє пресслужба МОМ.
Ковдри призначені для пунктів обігріву, які облаштовують для пасажирів та інших людей на близько сотні залізничних станцій по країні.
Крім цього оскільки температура продовжує падати, а гуманітарні потреби навпаки зростають, USAID та МОМ нададуть УЗ ще 20 тис теплих ковдр у січні.
"Ковдри, які ми сьогодні отримали від наших друзів з USAID та МОМ, доправимо до Фортець незламності, які розміщені на найбільших залізничних вокзалах держави. Вони зігріватимуть тисячі українців цієї зими", — сказав голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.
Нагадуємо:
Після російського обстрілу у середу УЗ повідомила про знеструмлені ділянки у столиці, Дніпрі, Миколаєві, на Львівщині, Вінниччині, Сумщині та Харківщині. Знеструмлені вокзали перейшли на резервне живлення, першими відновлені Київ, Харків і Вінниця.