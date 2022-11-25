Всі розділи
Укр / Рус

USAID передало "Укрзалізниці" понад 20 тисяч ковдр для пунктів обігріву

П'ятниця, 25 листопада 2022, 16:06 - Анастасія Жарикова
 
МОМ

АТ "Укрзалізниця" отримало 22,5 тисяч теплих ковдр для пунктів обігріву від Бюро гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID BHA) у рамках проєкту Міжнародної організації з міграції.

Про це повідомляє пресслужба МОМ.

Ковдри призначені для пунктів обігріву, які облаштовують для пасажирів та інших людей на близько сотні залізничних станцій по країні.

Крім цього оскільки температура продовжує падати, а гуманітарні потреби навпаки зростають, USAID та МОМ нададуть УЗ ще 20 тис теплих ковдр у січні.

"Ковдри, які ми сьогодні отримали від наших друзів з USAID та МОМ, доправимо до Фортець незламності, які розміщені на найбільших залізничних вокзалах держави. Вони зігріватимуть тисячі українців цієї зими", — сказав голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

Нагадуємо:

Після російського обстрілу у середу УЗ повідомила про знеструмлені ділянки у столиці, Дніпрі, Миколаєві, на Львівщині, Вінниччині, Сумщині та Харківщині. Знеструмлені вокзали перейшли на резервне живлення, першими відновлені Київ, Харків і Вінниця. 

ВІДЕО ДНЯ
Укрзалізниця США
Матеріали за темою
На понад 1 годину затримуються 14 поїздів – УЗ 25 листопада 2022, 13:00
"Укрзалізниця" заявила про обмеження маршрутів низки поїздів 24 листопада 2022, 13:15
Поїзди УЗ рухаються із затримками: які рейси затримуються 23 листопада 2022, 17:04
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті