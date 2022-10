Шрі-Ланка не прийматиме російські картки "Мір" через ризик американських санкцій

Центробанк Шрі-Ланки заявив, що російська платіжна система "Мір" не працюватиме на території країни через американські санкції.

Про це повідомила пресслужба центробанку у Twitter.

"У зв'язку з санкціями США щодо платіжної системи "МИР", за погодження з Міністерством закордонних справ Шрі-Ланки, Центральний банк Шрі-Ланки не має можливості наразі підтвердити запит на функціонування карткової системи "Мір" у банківській системі", – заявили у регуляторі.

