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Укр / Рус

Шрі-Ланка не прийматиме російські картки "Мір" через ризик американських санкцій

П'ятниця, 14 жовтня 2022, 12:43 - Дана Гордійчук

Центробанк Шрі-Ланки заявив, що російська платіжна система "Мір" не працюватиме на території країни через американські санкції.

Про це повідомила пресслужба центробанку у Twitter. 

"У зв'язку з санкціями США щодо платіжної системи "МИР",  за погодження з Міністерством закордонних справ Шрі-Ланки, Центральний банк Шрі-Ланки не має можливості наразі підтвердити запит на функціонування карткової системи "Мір" у банківській системі", – заявили у регуляторі.

Після того, як у вересні було опубліковано попередження Департаменту контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США про санкції проти фінансових установ, які використовують платіжну систему "Мір", низка країн відмовилася від роботи з нею. Зокрема, з системи вийшли Türkiye İş Bankası та Denizbank.

Слідом за приватними банками Туреччини з російської платіжної системи "Мір" вийшли і державні банки.

Про припинення обслуговування російських карт "Мір" стало відомо після того, як міністерство фінансів США запровадило санкції проти виконавчого директора Національної системи платіжних карт Росії.

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Економічна правда
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