Шри-Ланка не будет принимать российские карты "Мир" из-за риска американских санкций

Центробанк Шри-Ланки заявил, что российская платежная система "Мир" не будет работать на территории страны из-за американских санкций.

Об этом сообщила пресс-служба центробанка в Twitter.

"В связи с санкциями США в отношении платежной системы "Мир", по согласованию с Министерством иностранных дел Шри-Ланки, Центральный банк Шри-Ланки не имеет возможности в настоящее время подтвердить запрос на функционирование карточной системы "Мир" в банковской системе", - заявили в регуляторе.

Due to the US sanctions on the MIR payment system, as confirmed by the Ministry of Foreign Affairs - Sri Lanka, the @CBSL is not in a position to consider favorably, at the current juncture, the request to operate MIR card scheme within the banking system. October 13, 2022

После того, как в сентябре было опубликовано предупреждение Департамента контроля за иностранными активами Министерства финансов США о санкциях против финансовых учреждений, использующих платежную систему "Мир", ряд стран отказался от работы с ней. В частности, из системы вышли Türkiye İş Bankası и Denizbank.

Вслед за частными банками Турции из российской платежной системы "Мир" вышли и государственные банки.

О прекращении обслуживания российских карт "Мир" стало известно после того, как министерство финансов США ввело санкции против исполнительного директора Национальной системы платежных карт России.