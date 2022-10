Шри-Ланка не будет принимать российские карты "Мир" из-за риска американских санкций

Центробанк Шри-Ланки заявил, что российская платежная система "Мир" не будет работать на территории страны из-за американских санкций.

Об этом сообщила пресс-служба центробанка в Twitter.

"В связи с санкциями США в отношении платежной системы "Мир", по согласованию с Министерством иностранных дел Шри-Ланки, Центральный банк Шри-Ланки не имеет возможности в настоящее время подтвердить запрос на функционирование карточной системы "Мир" в банковской системе", - заявили в регуляторе.

Due to the US sanctions on the MIR payment system, as confirmed by the Ministry of Foreign Affairs - Sri Lanka, the @CBSL is not in a position to consider favorably, at the current juncture, the request to operate MIR card scheme within the banking system.