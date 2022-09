Зеленський відкрив торги на Нью-Йоркській фондовій біржі: що це означає

фото мінекономіки

Президент Володимир Зеленський віртуально відкрив біржові торги на Нью-Йоркській фондовій біржі та представив портал Advantage Ukraine з можливостями інвестувати в українську економіку.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Платформу представив сам Зеленський, який взяв участь у події онлайн, а також перша віцепрем'єр-міністерка економіки Юлія Свириденко. Круглий стіл, в рамках якого відбулася презентація, зібрав керівників таких світових компаній як Pfizer Inc, S&P Global Inc, American International Group, Bank of New York Mellon, Wells Farg&Company та інших.

Ініціатива Advantage Ukraine спрямована на залучення інвестицій у країну. На платформі зібрані інвестиційні проекти та можливості у таких 10 галузях як: оборонно-промисловий комплекс, металургія, енергетика, агрокомплекс, деревообробка та виготовлення меблів, інноваційні технології, логістика та інфраструктура, фармацевтика, природні ресурси, промислове виробництво.

Україна пропонує усім зацікавленим меню потенційних можливостей на суму понад 400 млрд доларів. Портал охоплює державно-приватні партнерства, приватизацію та приватні підприємства. Зазначається, що українська делегація презентувала інвестиційний план в Лугано, а наразі список реальних проектів збільшується і стає більш різноманітним.

Зареєструвавшись на платформі кожен потенційний інвестор отримає інформацію про можливості інвестування та вигоди, які матиме від реалізації проекту.

"Програма Advantage Ukraine запрошує іноземних інвесторів і компанії, які мають бачення та сміливість приєднатися до нас – ми запропонуємо їм неймовірні можливості для зростання", – зазначив Зеленський.

Президент NYSE Group Лінн Мартін зауважив, що для групи є "великою честю, що президент обрав NYSE для оголошення запуску Advantage Ukraine".

Щоб створити безпечне та прозоре середовище для залучення бізнесу, Україна прагне отримати інвестиційні гарантії від країн "Великої сімки" та ЄС, а також хоче реформувати податкову систему та формує законодавчу базу.