Зеленский открыл торги на Нью-Йоркской фондовой бирже: что это значит

фото минэкономики

Президент Владимир Зеленский виртуально открыл биржевые торги на Нью-Йоркской фондовой бирже и пригласил бизнес инвестировать в Украину – для этого создан специальный портал Advantage Ukraine.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Платформу представил сам Зеленский, принявший участие в событии онлайн, а также первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко. Круглый стол, в рамках которого состоялась презентация, собрал руководителей таких мировых компаний как Pfizer Inc, S&P Global Inc.

Инициатива Advantage Ukraine направлена на привлечение инвестиций в страну. На платформе собраны инвестиционные проекты и возможности в 10 отраслях как: оборонно-промышленный комплекс, металлургия, энергетика, агрокомплекс, деревообработка и изготовление мебели, инновационные технологии, логистика и инфраструктура, фармацевтика, природные ресурсы, промышленное производство.

Украина предлагает всем заинтересованным меню потенциальных возможностей на сумму более 400 млрд. долларов. Портал включает государственно-частные партнерства, приватизацию и частные предприятия. Отмечается, что украинская делегация презентовала инвестиционный план в Лугано, а список реальных проектов увеличивается и становится более разнообразным.

Зарегистрировавшись на платформе, каждый потенциальный инвестор получит информацию о возможностях инвестирования и выгодах, которые будет иметь от реализации проекта.

"Программа Advantage Ukraine приглашает иностранных инвесторов и компании, которые имеют видение и смелость присоединиться к нам - мы предложим им невероятные возможности для роста", - отметил Зеленский.

ВИДЕО ДНЯ

Президент NYSE Group Линн Мартин отметил, что для группы "большая честь, что президент выбрал NYSE для объявления запуска Advantage Ukraine".

Чтобы создать безопасную и прозрачную среду для привлечения бизнеса, Украина стремится получить инвестиционные гарантии от стран Большой семерки и ЕС, а также хочет реформировать налоговую систему и формирует законодательную базу.





