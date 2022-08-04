Meta вперше розмістить облігації: ціни та умови поки невідомі

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Американська Meta Platforms вперше в історії компанії випустила пропозицію корпоративних облігацій.

Про це повідомляє MarketWatch.

Наразі в компанії не розкривають ані обсяги випуску бондів, ані ціновий діапазон.

Отримані від продажу цінних паперів доходи будуть використані для загальних корпоративних цілей, які можуть включати капітальні витрати, викуп звичайних акцій, придбання або інвестиції, повідомляє Meta у нормативній заявці.

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings присвоїло Meta рейтинг AA- у середу, підтвердивши "стабільний" прогноз.

"Наш стабільний прогноз відображає наше очікування приблизно стабільного зростання доходів протягом наступних 12-18 місяців через уповільнення економічного середовища, але залишки готівки залишаться високими без кредитного плеча", — йдеться в прес-релізі S&P.

Крім цього, міжнародне агентство Moody's Investors Service присвоїло Meta рейтинг емітента на рівні А1.