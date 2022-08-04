Meta впервые разместит облигации: цены и условия пока неизвестны

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Американская Meta Platforms впервые в истории компании выпустила предложение корпоративных облигаций.

Об этом сообщает MarketWatch.

Пока в компании не раскрывают ни объемы выпуска бондов, ни ценовой диапазон.

Вырученные от продажи ценные бумаги доходы будут использованы для общих корпоративных целей, которые могут включать капитальные расходы, выкуп обыкновенных акций, приобретения или инвестиции, сообщает Meta в нормативной заявке.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило Meta рейтинг AA-в среду, подтвердив "стабильный" прогноз.

"Наш стабильный прогноз отражает наше ожидание примерно стабильного роста доходов в течение следующих 12-18 месяцев из-за замедления экономической среды, но остатки наличных останутся высокими без кредитного плеча", – говорится в пресс-релизе S&P.

Кроме этого, международное агентство Moody's Investors Service присвоило Meta рейтинг эмитента на уровне А1.