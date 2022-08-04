ДТЕК планує повністю погасити виплати купонів у вересні – Bloomberg

Холдинг Ріната Ахметова "ДТЕК Енерго" планує повністю виплатити 29,5 мільйонів доларів відсотків за облігаціями у вересні.

Про це розповів гендиректор компанії Максим Тимченко в інтерв’ю Bloomberg.

"ДТЕК Енерго виплатить вересневий купон на $29,5 млн за облігаціями 2027 року в повному обсязі", – сказав він.

Зазначається, що це буде другий квартал поспіль, коли компанія Ахметова у повному обсязі виплачує купон західним партнерам.

"Хоча ми погодили варіант із чотирма послідовними періодами половинної оплати готівкою, ми вирішили не використовувати цього і залишити на випадок погіршення ситуації", – зазначив Тимченко.

На початку війни компанія досягла угоди із західними кредиторами про зміну умов, щоб дозволити виплачувати відсотки у розмірі 3,5% замість повних 7% у подальших кварталах. Але зрештою ДТЕК виплатив червневий купон за повною ставкою.

Автори публікації пишуть, що ймовірно, стане полегшенням для інвесторів після того, як низка державних компаній в Україні спробувала відстрочити виплату боргу. Зокрема "Укравтодор" та "Укренерго", спробувала відтермінувати виплату боргу за проханням уряду України про аналогічне відтермінування виплати боргу.

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Також Тимченко зазначив, що ДТЕК перебуває в процесі інтеграції до європейської енергосистеми і найближчими місяцями оголосить про інвестиції у відновлювані джерела енергії в Румунії. Крім того, за його словами, компанія має плани з реалізації проєктів в Італії, Хорватії та Польщі.

Нагадаємо:

НАК "Нафтогаз" в останній день пільгового періоду не виплатив бондхолдерам борги за облігаціями, що означає дефолт компанії.

У НАК "Нафтогаз України" заявили, що невідкладно запропонують нову угоду з отримання згоди держателів єврооблігацій на відтермінування виплат.

Україна пропонує власникам єврооблігацій "Укравтодору" та "Укренерго" відтермінувати виплату боргів за ними щонайменше на 2 роки.