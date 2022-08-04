S&P також знизило кредитні рейтинги Білорусі і заявило про дефолт за єврооблігаціями

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило кредитні рейтинги Білорусі в іноземній валюті до вибіркового дефолту, а щодо єврооблігацій - до дефолту.

Про це йдеться у повідомленні агентства.

Так, агентство знизило суверенний кредитний рейтинг Білорусі в іноземній валюті до SD/SD (обмежений дефолт). А рейтинг випуску єврооблігацій 2027 знижений до D (дефолт).

"Рейтинги Білорусі в іноземній валюті знижено до "SD/SD" у зв'язку з виплатою рублевого купона за доларовими єврооблігаціями", - йдеться у заяві агентства.

Суверенний кредитний рейтинг Білорусі у національній валюті підтверджено на рівні "CCC/C" з "негативним" прогнозом з урахуванням того, що "макроекономічні та фіскальні стреси можуть послабити здатність уряду забезпечувати свої боргові зобов'язання у національній валюті".

Агентство заявляє, що у разі виконання платежів з випуску Belarus-27 у валюті договору, рейтинг Білорусі може бути підвищений.

При цьому в агентстві вважають, що "подальші неплатежі за іншими єврооблігаціями практично неминучі".

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"У встановлений термін, 29 червня 2022 року, уряд здійснив платіж у білоруських рублях, валюті, не передбаченій початковими умовами облігації, на рахунок, відкритий в одному з білоруських банків. З того часу влада намагається встановити альтернативні шляхи виплати доларового боргу", - йдеться в повідомленні.

Агентство підкреслює, що міжнародні санкції "позбавили або значно обмежили доступ білоруської влади до світової фінансової інфраструктури і призначені канали оплати доларового боргу, включаючи єврооблігації, більше недоступні уряду".

Нагадаємо:

Міжнародне рейтингове агентство Moody's 14 липня заявило, що виплати за зовнішнім боргом Білорусі в місцевих рублях є дефолтом.

Рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емінента в іноземній валюті Білорусі з C до RD (обмежений дефолт).

Економічна правда