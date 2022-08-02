Прямі збитки економіки України через війну перевищили 108 мільярдів доларів – KSE

Станом на 1 серпня обсяг прямих збитків економіки України від пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель та інфраструктури (у грошовому еквіваленті) збільшився до $108.3 млрд або 2,9 трлн гривень.

Про це свідчать підрахунки, які веде KSE Institute у співпраці з урядовими органами.

Порівняно з даними від 13 червня 2022 року загальна сума задокументованих збитків зросла на $12,8 млрд.

Ключовим фактором зростання стало збільшення кількості пошкодженого та зруйнованого житла, кажуть в KSE.

Це найбільша частка у загальному обсязі збитків. За останніми даними, зруйновано та пошкодженого щонайменше 129.9 тис житлових будівель, з яких 114.7 тис - приватних будинків та 15.1 тис - багатоквартирних.

Прямі збитки через руйнування багатоповерхівок сягають $42.3 млрд, та ще $5.4 млрд збитків завдані власникам приватних будинків.

На другому місці у загальному обсязі прямих збитків від пошкоджень та руйнувань - сфера інфраструктури із сумою у $31.6 млрд. Внаслідок бойових дій збитки завдані підприємствам та промисловості оцінюються вже у $8.8 млрд.

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Зростання загальної суми прямих задокументованих збитків повʼязане й зі збільшенням кількості зруйнованих та пошкоджених обʼєктів освіти, охорони здоровʼя та соціальної сфери.

Станом на 27 липня 2022 року зруйновано 2217 освітніх закладів на $3,8 млрд, 903 медзаклади на $1,6 млрд та 89 установ соціальної сфери на понад $300 млн.

Загалом з початку війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 388 підприємств, 43,7 тис сільськогосподарської техніки, 1991 магазин, 511 адмінбудівель, 18 цивільних аеропортів, 105,2 тис. легкових авто, 764 дитсадки, 634 культурні споруди, 27 торгові центри, 28 нафтобаз.

Меншою мірою зросла сума непрямих втрат галузей - на $1.8 млрд, та станом на 1 серпня 2022 року ця сума попередньо оцінюється у $128.8 млрд або 3.7 трлн грн, додають в KSE.

Часткова або повна зупинка діяльності підприємств, інфраструктурних обʼєктів та установ призводять до повної чи часткової зупинки діяльності, втрати доходів, зростання видатків, пов‘язаних із війною (на релокацію, допомогу співробітникам тощо). Найбільша частка непрямих втрат внаслідок повномасштабної війни, яку розпочала росія, сфері промисловості та українським підприємствам - $29.8 млрд.

За оцінками експертів, загальна сума потреб у відновленні зруйнованих активів становить $185 млрд або майже 5.4 трлн грн.

"Потреби у відновленні зросли на $19.9 млрд грн у порівнянні з останніми обрахунками через збільшення кількості зруйнованих та пошкоджених обʼєктів, які потребують відбудови.

40% від цієї суми потрібні на відновлення житлового фонду - $75.3 млрд. Ще $42.3 млрд необхідні для відновлення інфраструктури України. $18.3 млрд та $17.5 млрд - потреби у відновленні промисловості й підприємств та агропромислового комплексу й земельних ресурсів відповідно", - йдеться у звіті.

Зазначається, що загальна сума потреб у відновленні враховує лише відбудову зруйнованих обʼєктів за принципом Build Back Better з урахуванням модернізації, додаткову потребу в ліквідності для відновлення діяльності підприємств.

Водночас ця оцінка не враховує загальних потреб на відновлення економіки, а також додаткових потреб на модернізацію активів, які не зазнали пошкоджень та руйнувань. За оцінками уряду, з урахуванням цих категорій, загальна потреба у фінансування відновлення та модернізації економіки складає 750 млрд дол.

Економічна правда