Застосунок "Повітряна тривога" попереджатиме про хімічну і радіаційну небезпеку – Мінцифри

Через застосунок "Повітряна тривога" користувачі тепер зможуть отримати сповіщення про початок та завершення п'яти типів тривог.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Так, завдяки оновленню користувачі отримують сповіщення про початок та завершення 5 типів тривог:

повітряна тривога

артилерійський обстріл

вуличні бої

хімічна загроза

радіаційна небезпека.

Зазначається, що для кожного типу тривоги створені унікальні сповіщення.

"Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій, залежно від виду загрози.

Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС", - йдеться у повідомленні.

У Мінцифри додали, що наразі застосунок завантажили 11 мільйонів разів.

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Оновлення доступне для користувачів за посиланнями:

Застосунок "Повітряна тривога" розроблений Ajax Systems разом з IT-компанією stfalcon.com та за підтримки Мінцифри.

Економічна правда