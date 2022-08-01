Мінінфраструктури хоче підключити до "зернового коридору" ще один порт: є умова

Міністерство інфраструктури України розглядає можливість підключити до експорту зерна через "зерновий коридор" морський торговельний порт Миколаєва, але все залежить від ситуації з безпекою в регіоні.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передає "Інтерфакс-Україна".

"Незабаром ми перейдемо до консультацій. Ми дуже хочемо зробити це (відвантаження українського зерна - ред.) з портом "Миколаїв" - це дуже важливо.

Цей порт, з огляду на те, що там зараз точаться бойові дії, до першого етапу не увійшов. Але ми нічого не забуваємо і будемо над цим працювати", - сказав міністр.

За словами Кубракова, зараз до вивезення зерна готові два порти - в Одесі та Чорноморську. Протягом тижня роботу відновить і Південний порт.

"Вже цього тижня ми як відправлятимемо судна, так і чекатимемо судна, які заходитимуть до цих портів. До кінця тижня ми сподіваємося, що порт Південний буде теж готовий", - додав він.

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ВІДЕО ДНЯ

Перше судно, яке вийшло з порту Одеси та зараз проходить "зерновим коридором", прибуде у Стамбул 2 серпня о 15:00.

Cудно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис тонн української кукурудзи зранку 1 серпня вийшло з Одеського порту.