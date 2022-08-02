Прямые убытки экономики Украины из-за войны превысили 108 миллиардов долларов – KSE

По состоянию на 1 августа объем прямого ущерба экономики Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры (в денежном эквиваленте) увеличился до $108.3 млрд или 2,9 трлн гривен.

Об этом свидетельствуют подсчеты, ведущие KSE Institute в сотрудничестве с правительственными органами.

По сравнению с данными от 13 июня 2022 года, общая сумма задокументированных убытков выросла на $12,8 млрд.

Ключевым фактором роста стало увеличение количества поврежденных и разрушенных жилищ, говорят в KSE.

Это самая большая доля в общем объеме ущерба. По последним данным, разрушено и повреждено по меньшей мере 129.9 тыс. жилых зданий, из которых 114.7 тыс. - частных домов и 15.1 тыс. - многоквартирных.

Прямой ущерб из-за разрушения многоэтажек достигает $42.3 млрд, да еще $5.4 млрд ущерб нанесен владельцам частных домов.

На втором месте в общем объеме прямого ущерба от повреждений и разрушений - сфера инфраструктуры с суммой в $31.6 млрд. В результате боевых действий ущерб нанесенный предприятиям и промышленности оценивается уже в $8.8 млрд.

Рост общей суммы прямого задокументированного ущерба связан и с увеличением количества разрушенных и поврежденных объектов образования, здравоохранения и социальной сферы.

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По состоянию на 27 июля 2022 года разрушены 2217 образовательных учреждений на $3,8 млрд, 903 медучреждения на $1,6 млрд и 89 учреждений социальной сферы более чем на $300 млн.

Всего с начала войны России против Украины повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 388 предприятий, 43,7 тыс. сельскохозяйственной техники, 1991 магазин, 511 админзданий, 18 гражданских аэропортов, 105,2 тыс. легковых авто, 764 детсада, 634 культурных сооружения, 27 центры, 28 нефтебаз.

В меньшей степени возросла сумма косвенных потерь отраслей - на $1.8 млрд., и по состоянию на 1 августа 2022 года эта сумма предварительно оценивается в $128.8 млрд. или 3.7 трлн грн, добавляют в KSE.

Частичная или полная остановка деятельности предприятий, инфраструктурных объектов и учреждений приводят к полной или частичной остановке деятельности, потере доходов, росту расходов, связанных с войной (на релокацию, помощь сотрудникам и т.п.). Наибольшая доля косвенных потерь в результате полномасштабной войны, начатой ​​Россией, сфере промышленности и украинским предприятиям - $29.8 млрд.

По оценкам экспертов, общая сумма потребностей в восстановлении разрушенных активов составляет $185 млрд. или почти 5.4 трлн грн.

"Потребности в восстановлении выросли на $19.9 млрд грн по сравнению с последними расчетами из-за увеличения количества разрушенных и поврежденных объектов, нуждающихся в восстановлении.

40% от этой суммы нужны на восстановление жилищного фонда – $75.3 млрд. Еще $42.3 млрд необходимы для восстановления инфраструктуры Украины. $18.3 млрд. и $17.5 млрд. - потребности в восстановлении промышленности и предприятий и агропромышленного комплекса и земельных ресурсов соответственно", - говорится в отчете.

Общая сумма потребностей в восстановлении учитывает только восстановление разрушенных объектов по принципу Build Back Better с учетом модернизации, дополнительную потребность в ликвидности для возобновления деятельности предприятий.

В то же время эта оценка не учитывает общие потребности в восстановлении экономики, а также дополнительные потребности в модернизации активов, которые не получили повреждений и разрушений. По оценкам правительства, с учетом этих категорий, общая потребность в финансировании обновления и модернизации экономики составляет 750 млрд дол.

Экономическая правда