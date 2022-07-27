Федрезерв США знову стрімко підвищив ключову ставку і готовий це робити далі
Федеральний резерв США вдруге поспіль підвищив ключову ставку одразу на 75 базисних пунктів до діапазону 2,25%-2,5%, з метою приборкати дедалі швидшу інфляцію в країні.
Про це йдеться у повідомленні ФРС.
Таке рішення знаменує четверте поспіль підвищення ставки американським регулятором, з яких два останні передбачали зростання на 0,75 в.п.
ФРС фіксує помʼякшення останніх показників витрат і виробництва, проте інфляція в країні залишається високою. Вона відображає дисбаланс попиту та пропозиції на ринку внаслідок пандемії, вищі ціни на продовольство та енергію, а також більший ціновий тиск.
"Війна Росії проти України спричиняє величезні людські та економічні труднощі. Війна та пов’язані з нею події створюють додатковий тиск на інфляцію та негативно впливають на світову економічну діяльність", – зауважує у своєму повідомленні Комітет з відкритих ринків.
Комітет підкреслює, що прагне досягти максимальної зайнятості та повернути інфляцію до цілі у 2% у довгостроковій перспективі.
З цією метою ФРС підвищує цільовий діапазон ставки по федеральних фондах до діапазону 2,25%-2,5% та передбачає, що подальше підвищення діапазону "буде доречним".
Крім того, США продовжать скорочувати портфель казначейських та інших цінних паперів, емітованих федеральними агентствами чи компаніями, згідно затвердженого плану.
"Комітет буде готовий скоригувати позицію грошово-кредитної політики, якщо виникнуть ризики, які можуть перешкодити досягненню цілей", – резюмують члени Комітету.