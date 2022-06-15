ФРС США підвищила ставку максимальними за 28 років темпами

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Федеральна резервна система підвищила ключову ставку на 0,75 процентного пункту до діапазону 1,5-1,75%.

Про це йдеться у повідомленні Федрезерва.

Це найбільше одномоментне підвищення процентних ставок із 1994 року.

ФРС дала зрозуміти, що продовжить підвищувати ставки цього року найшвидшими темпами за останні десятиліття, прагнучи приборкати інфляцію, що досягла 40-річного максимуму – 8,6% у травні.

За прогнозом регулятора, до кінця року ставка зросте до 3,4%. До кінця 2023 року її розмір становитиме 3,8%.

Також ФРС знизила прогноз зростання ВВП США на 2022 рік з 2,8% до 1,7%, на 2023 рік – з 2,2% також до 1,7%.

Регулятор підвищив прогноз щодо інфляції в США в 2022 році з 4,3% до 5,2%.

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